水泥車突左切 害特斯拉撞高捷橋墩分隔島翻車重創

特斯拉撞捷運橋墩分隔島嚴重毀損。（讀者提供）

2025/05/15 16:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市高姓男子今天下午開特斯拉行經楠梓區加昌路，突見混凝土車左切，他為了閃避撞上捷運橋墩分隔島翻車，特斯拉車頭幾近全毀，高男也受傷送醫。警方初步認定混凝土車駕駛劉男肇事責任明顯，靠左行駛未保持安全間隔，恐面臨特斯拉百萬維修費。

警方調查，劉姓男子（22歲）今天下午開預拌混凝土車，沿著楠梓區加昌路西往東中間車道行駛，在加昌路與經二路口處往左邊靠，同向左側高姓男子（53歲）駕駛特斯拉百萬電動車為閃避向左偏移，撞擊捷運橋墩分隔島翻覆。

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警方據報到場處理，特斯拉車頭幾近全毀，高男一度受困車中，經路人協助脫困，救護人員協助送醫，他意識清楚，僅四肢輕微擦傷，沒有生命危險。

2名駕駛經酒測均無飲酒，警方初步認定劉男肇事責任明顯，肇事主因為預拌混凝土車未保持安全間隔，依據道路交通安全規則規定，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行間隔，並隨時採取必要安全措施，詳細肇事責任由交通大隊進一步判定。

楠梓警分局呼籲民眾變換車道，應保持安全距離間隔，遇突發狀況應冷靜應對，確保自身與他人安全。

預拌混凝土車左切害特斯拉撞捷運橋墩分隔島翻覆。（讀者提供）

預拌混凝土車左切害特斯拉撞捷運橋墩分隔島翻覆。（讀者提供）

預拌混凝土車左切害特斯拉撞捷運橋墩分隔島翻覆。（讀者提供）

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