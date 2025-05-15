為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    水泥車突左切 害特斯拉撞高捷橋墩分隔島翻車重創

    特斯拉撞捷運橋墩分隔島嚴重毀損。（讀者提供）

    特斯拉撞捷運橋墩分隔島嚴重毀損。（讀者提供）

    2025/05/15 16:55

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市高姓男子今天下午開特斯拉行經楠梓區加昌路，突見混凝土車左切，他為了閃避撞上捷運橋墩分隔島翻車，特斯拉車頭幾近全毀，高男也受傷送醫。警方初步認定混凝土車駕駛劉男肇事責任明顯，靠左行駛未保持安全間隔，恐面臨特斯拉百萬維修費。

    警方調查，劉姓男子（22歲）今天下午開預拌混凝土車，沿著楠梓區加昌路西往東中間車道行駛，在加昌路與經二路口處往左邊靠，同向左側高姓男子（53歲）駕駛特斯拉百萬電動車為閃避向左偏移，撞擊捷運橋墩分隔島翻覆。

    警方據報到場處理，特斯拉車頭幾近全毀，高男一度受困車中，經路人協助脫困，救護人員協助送醫，他意識清楚，僅四肢輕微擦傷，沒有生命危險。

    2名駕駛經酒測均無飲酒，警方初步認定劉男肇事責任明顯，肇事主因為預拌混凝土車未保持安全間隔，依據道路交通安全規則規定，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行間隔，並隨時採取必要安全措施，詳細肇事責任由交通大隊進一步判定。

    楠梓警分局呼籲民眾變換車道，應保持安全距離間隔，遇突發狀況應冷靜應對，確保自身與他人安全。

    預拌混凝土車左切害特斯拉撞捷運橋墩分隔島翻覆。（讀者提供）

    預拌混凝土車左切害特斯拉撞捷運橋墩分隔島翻覆。（讀者提供）

    預拌混凝土車左切害特斯拉撞捷運橋墩分隔島翻覆。（讀者提供）

    預拌混凝土車左切害特斯拉撞捷運橋墩分隔島翻覆。（讀者提供）

    預拌混凝土車左切害特斯拉撞捷運橋墩分隔島翻覆。（讀者提供）

    預拌混凝土車左切害特斯拉撞捷運橋墩分隔島翻覆。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播