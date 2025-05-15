鉛球冠軍壯男誘殺18歲女友自殘出院 殺人罪被聲押

曾獲鉛球冠軍的詹男，誘殺18歲高中女友，台中地檢署向法院聲押，圖為命案現場。（讀者提供）

2025/05/15 16:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕身材壯碩的24歲詹姓男子，上週六（10日）以歸還寵物鼠為由，誘騙剛分手的18歲詹姓高中三年級女友到台中市，持刀將詹女刺死，他自己再持刀自殘，詹男治療後今天出院，台中地檢署依殺人罪聲請羈押，台中地方法院裁定中。

詹男是中部某科技大學畢業生，曾是校內鉛球選手，曾獲得鉛球冠軍，已經考上大學的詹女即將於下月畢業，她是學校儀隊副隊長，兩人交往3年，但因詹男以打零工為生，無固定職業，女方認為與詹男在一起沒有未來，雙方於3、4月間分手，但詹男希望復合，遂於本月10日，以歸還寵物鼠為由，約詹女至詹男南屯區忠勇路住處樓下見面。

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詹女當天由一名就讀大學的學長開車在載她到台中，學長還在車內放球棒，已備應急，但詹女是獨自下車與詹男見面時，詹男帶著寵物鼠，詢問詹女是否復合，詹女又再度拒絕，詹男立刻掏出預藏的水果刀，連刺詹女胸、背數刀，其中兩刀位於胸口背部的刀傷是致命傷，詹男之後又持折疊刀自刺胸部4、5刀，雙雙倒地。

詹女當場失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治，詹男今天下午治療出院，台中地檢署強調，詹姓犯嫌於今日經檢察官訊後，認定涉犯刑法的殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且有逃亡之虞與羈押的必要，已向台中地院聲請羈押。

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