嫩妹吸喪屍煙彈神智不清 亂拍民宅大門被逮

救護人員詢問陳女的身體狀況，但對方仍不發一語。（記者吳昇儒翻攝）

2025/05/15 16:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市新富里長莊紫濠昨日下午接到里民求助電話指出，有一名陌生女子猛拍自己家大門。里長到場發現一名女子坐在樓梯間、手拿電子煙，神情迷惘，趕緊請警、消到場協助。警方到場後，將女子帶回派出所，發現她吸食的竟是喪屍煙彈，依違反毒品危害防制條例，將她移送法辦。

曾擔任過刑事警察小隊長的莊紫濠接獲里民的求救電話後，第一時間跑到現場察看，結果見一名年輕女子呆坐在樓梯間，手上拿著電子煙恍神。趕緊請屋內的里民先不要開門，等候警察到場。

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莊紫濠詢問對方身分，但女子均不發一語，口水還一度滴到地面，隨後又拿起電子煙吸一大口，吞雲吐霧。所幸警方及時到場，將女子帶回派出所。

警方調查，這名女子才剛滿18歲，本來要到新豐街找朋友，但因吸食喪屍煙彈後，神智不清，跑錯地方，持續敲打大門，引發住戶恐慌；經警方檢測後發現，她吸食的是喪屍煙彈，偵詢後依違反毒品危害防制條例，將她移送法辦。

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警方'將陳女帶回派出所偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

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