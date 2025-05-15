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    沈慶京律師對林欽榮密集提問、追究細節 審判長一度厲聲喊停

    台北地院15日審理京華城弊案，提訊威京集團主席沈慶京。（記者塗建榮攝）

    台北地院15日審理京華城弊案，提訊威京集團主席沈慶京。（記者塗建榮攝）

    2025/05/15 15:51

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北地方地院審理京華城容積率弊案，前台北市副市長林欽榮以證人身分出庭。沈慶京律師在反詰問時，頻頻追問林關於京華城容積率演變、樓地板面積120284平方公尺等相關細節，由於相當繁瑣、密集，且不一定與此次開庭有所關連，審判長一度對辯方律師厲聲喊停。

    辯方律師在反詰問期間，頻頻針對京華城容積率如何從392%變成560%、這些數字如何計算出來、過往相關部會首長是否有表示意見，並提示大量的文件、會議紀錄等卷證，步步向林欽榮提問。

    辯方律師主張，如果京華城樓地板面積確實就是120284平方公尺，威京集團對此訴願、打官司、陳情，就沒有不法意圖，只是要保障原本的利益。

    林欽榮面對辯方律師追問，回答時大多圍繞著要符合相關法規、不能胡亂創設容積、此案監察院有明確指出容積率就是560%等回應。

    不過，審判長認為樓地板面積120284平方公尺，並非今天開庭的重點，檢察官也沒有就此爭執，因此當辯方律師二度向林欽榮追問此事細節時，審判長厲聲打斷，並表明若辯方律師再就此點追問，將要求今天不得再發問。

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