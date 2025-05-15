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    首頁　>　社會

    被控接受性招待一審判無罪 陳宗彥發聲感謝大家關心

    行政院前發言人陳宗彥。（資料照）

    行政院前發言人陳宗彥。（資料照）

    2025/05/15 15:44

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    行政院前發言人陳宗彥被控接受2次性招待 一審判無罪

    〔記者王俊忠／台南報導〕行政院前發言人陳宗彥於2012年至2013年擔任台南市府新聞處長和民政局長時，因連姓、王姓酒店業者請託他協助警官平調案與加速歌唱場所變更工程案，接受業者2次免費性招待，陳否認犯行。檢方調查認為陳涉接受性招待，敗壞官箴、破壞公務員清廉形象，依貪污罪嫌起訴並請法官重判。15日下午台南地院合議庭認定罪證不足、判陳宗彥無罪，還可上訴。

    對於獲無罪判決，陳宗彥發出3點回應，1、感謝法官正確的認事用法，也感謝大家關心；2、這件10多年前就已經被檢察官簽結的案件，法制上根本是不應該再存在的，被檢方起訴他深感不平；3、獲得無罪判決，他非常欣慰，謙卑地希望能就此揮別陰影。

    同案另涉案的兩名被告，連姓酒店業者（綽號歐哥）與王姓業者（綽號豆哥、連姓男子特助）兩人在交付性招待不正利益部分均無罪；兩人另涉媒介性交易10罪，各合併判刑1年與8月徒刑，均得易科罰金且均緩刑2年。

    南院合議庭說明，陳宗彥被控在警官平調案與視聽歌唱場所變更工程案涉接受2次性招待。在平調案上，陳否認接受性招待、連、王兩人也否認有免費招待陳，監聽譯文內的陳董無法確認就是陳宗彥、又無其他證據，因此判無罪；視聽場所工程案，當天只有王男與酒店員工通訊譯文，沒有陳宗彥與王男的通聯，同樣證據不足無罪。

    合議庭並說，連男與王男所涉媒介性交易罪與前案犯罪時間及態樣相近，所以給連、王兩人相近的刑期與緩刑處分。

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