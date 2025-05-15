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    虐死「剴剴」惡保母劉彩萱姊妹均延押2個月 解除禁見通信

    保母姊妹劉彩萱（右二）、劉若琳（左二）。（資料照）

    保母姊妹劉彩萱（右二）、劉若琳（左二）。（資料照）

    2025/05/15 15:31

    〔記者楊國文／台北報導〕惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死一歲男童「剴剴」（化名），台北地院國民法官庭日前依「故意對兒童犯妨害自由而凌虐致死罪」，判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑後，北院審酌兩姊妹均被判重刑，有畏罪逃亡動機，但串證可能性大幅降低，裁定本月18日起延押2個月、解除禁見、通信。可抗告。

    台北地院裁定指出，劉彩萱、劉若琳第5次延長羈押禁見期間，將於本月17日屆滿，北院國民法官庭於本月13日分別判劉彩萱、劉若琳姊妹無期徒刑、18年徒刑，但尚未確定。

    北院認為，日前訊問姊妹2人，並聽取辯護人、檢察官意見，審酌劉彩萱雖於一審期間稱有勇氣面對部分犯行，但她案發後前期的陳述及主張，仍避重就輕，劉若琳也坦承案案發後曾刪除她與劉彩萱的對話紀錄，且2人的家人在國外工作生活，無從排除2人有逃亡出境至國外生活的能力。

    另外，審酌兩人遭判重刑，有畏罪逃亡動機，仍有繼續羈押必要，裁定2人自本月18日起，延長羈押2個月。

    北院也認為，本案一審時多名主要證人經交互詰問完畢，且已辯論終結並宣判，2人勾串相關證人的可能性已大幅減低，並無繼續禁止2人接見通信必要，因此均解除禁見、通信。

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