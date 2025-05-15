基隆5歲童遭父悶死 檢在太平間開偵查庭相驗2.5小時

簡妻（左3，穿白色外套、黑色上衣）今天下午在基隆地檢署完成相驗後，在親友攙扶下步出太平間。（記者林嘉東攝）

2025/05/15 15:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市5歲男童遭簡姓父親持枕頭悶死案，基隆地檢署主任檢察官黃冠傑、承辦檢察官李國瑋會同法醫相驗，黃、李仔細查看男童遺體後，把醫院太平間當成臨時偵查庭，仔細詢問男童生前狀況，與簡妻遭先生家暴經過；檢方偵訊簡妻2個半小時後離去。

黃冠傑下午2點40分與李國瑋步出醫院太平間，面對媒體詢問男童死因時表示，全案還在偵辦中，基於偵查不公開原則，他不便對外發言，若有需要，會請地檢署發言人對外說明。

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警方調查，45歲簡姓男子與妻子結縭10餘年，婚後育有5歲大的兒子，簡男近來與妻子失和，經常吵架；轄區警方上個月接獲鄰居報案前往關心，上月23日協助簡妻聲請通常保護令，簡妻在等法院核發保護令期間，與簡男協議分居，並搬回基隆市中山區娘家住；2人分居期間，小孩與簡妻同住，並由簡男將小孩從幼稚園接到娘家住。

簡妻昨晚9點下班發現兒子還未接到他娘家住處，跑去簡男龍安街社區住處找人，赫見兒子躺在床上口鼻出血，已失去生命跡象，趕緊向119報案，消防員趕抵將發現男童口、鼻出血，趕緊將他送醫急救半小時後仍，宣告不治。

警方獲報今天凌晨0時許，在基隆市中正區抓到殺害兒子後在街頭閒晃的簡男，測得酒測值達每公升0.33毫克，簡男落網後坦承，他不想與妻子離婚，但妻子很堅持要跟他離婚；他心想兒子也是2人離婚的原因之一，昨天下午酒後越想越氣，2時許，憤而持枕頭在床上活活悶死親生兒子。

基隆地檢署主任檢察官黃冠傑與外勤檢察官李國瑋今天下午12點15分，會同法醫師抵達基隆長庚醫院地下二樓太平間相驗男童遺體，並於下午2點45分離去。

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