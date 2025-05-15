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    超商摸走2瓶烈酒 慣竊轉身巧遇「二把手」被逮正著

    黃姓男子清晨潛入超商偷酒，以為神不知鬼不覺，沒想到撞見警四分局「二把手」副分局長巡簽，剛出門就被逮。（圖由民眾提供）

    黃姓男子清晨潛入超商偷酒，以為神不知鬼不覺，沒想到撞見警四分局「二把手」副分局長巡簽，剛出門就被逮。（圖由民眾提供）

    2025/05/15 15:24

    〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子昨日清晨6點多在台南市安平區超商偷2瓶烈酒，自以為神不知鬼不覺，沒想到剛好撞見正在巡簽的警四分局「二把手」副分局長侯明任，當場被人贓俱獲，將他帶回偵辦。

    台南共有16個警分局，每個分局會有一位3線1星分局長、2位2線4星的副分局長，副分局長是分局重要幕僚，平常不會去超商巡簽，但因為近期政府重視打詐，所以副分局長才會到車手最常出沒的超商督勤，查看轄區派出所有沒有按時到超商巡邏。

    四分局表示，為防堵詐騙車手提領熱點，平時即針對轄內超商與提款機加強巡邏簽到，侯副分局長當時執行督導勤務，走進超商巡簽，注意到黃男神情鬼祟，趁清晨店員忙碌時，迅速將市價約2250元的高粱酒與白蘭地塞入提袋，裝作若無其事走出店外。

    侯副分局長立即尾隨至門口，脫下便衣外套，露出制服表明身分，黃男見狀愣住，被攔下後束手就擒，侯男隨即通報育平派出所支援，將他帶回派出所偵辦，全案依竊盜罪送辦。

    警方指出，黃男56歲無業，是轄區內的治安關注人口，過去曾多次在安平區超商行竊酒類商品，還涉及多起腳踏車竊案，很多超商與民眾都很頭痛，這次他不只當場被逮，還是被2線4星的副分局長抓到。

    四分局長曹儒林表示，因為逮捕車手是警方的重點工作，侯副分局長也非常認真督勤，這次值勤期間還抓到小偷，也要提醒民眾，若發現可疑人士在住家或商圈徘徊，應儘速通報110或聯繫轄區派出所，警方將立即處理，持續強化巡邏密度，守護市民生命財產安全。

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