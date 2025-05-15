虐貓慣犯火烤、水燙虐死5貓 一審判刑9年2個月

北市27歲虐貓慣犯趙育慶，被控前年利用女友透過網路認養貓隻後，再以引燃殺蟲劑噴火、熱水燙虐死5隻貓咪。（資料照）

2025/05/15 15:28

〔記者楊國文／台北報導〕北市27歲虐貓慣犯趙育慶，被控前年利用女友透過網路認養貓隻後，再以引燃殺蟲劑噴火、熱水燙虐死5隻貓咪，台北地檢署依違反動物保護法起訴趙男，求刑9年2月以上重刑，趙嚇得一再結巴，台北地院開庭時趙男改口認罪，請求法官「從輕發落」，北院今依一罪一罰規定判決趙男5罪，各處1年9月至1年11月徒刑，合計總刑度9年2月徒刑。可上訴。

北院判決指出，由於趙育慶另涉毒品案，一審判10月，正由高院審理中，此案判決定讞後，將與虐殺5貓案的刑責，合併定應執行刑。

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台北市動保處2023年12月18日晚間，接獲民眾通報重大動物虐待案件，動保員在北市信義區周邊找到5具貓屍，經採樣送檢，判定貓隻遭人為虐待致死可能性極大，移送檢警偵辦，受害貓隻皆是認養而來，再陸續虐待致死並棄屍。

檢警調查發現，趙男曾因與未成年人性交遭判刑入監，也曾因虐貓而被判拘役50日，2021年10月假釋出獄，多次涉毒品案被查辦，前年11月他要求同居的莊姓女友在網路向網友領養貓咪。

趙男取得貓咪後，即以毆打、拉扯寵物肩背繩、強迫貓咪以後腳站立、用熱水潑灑、蓮蓬頭敲擊、噴灑並點火引燃油性殺蟲劑、不正常餵食等各種方式凌虐貓咪致死。

莊女同年12月報警指稱遭趙男限制行動，獲救後供出趙男的虐貓惡行，警方會同北市動保處，在趙、莊2人當時的北市同居處附近挖掘到5具貓屍，經獸醫解剖死貓遺體，發現多有大面積燙傷、生前久未進食。

檢方去年9月依虐待動物致死罪起訴，並建請將趙男從重量刑，法官認為他有逃亡事實，裁定將他羈押迄今。

台北地院起初開庭時，趙男不認罪，辯稱養貓知識不足，幫貓洗澡沒調好水溫而燙傷貓，又因點火「燒螞蟻不小心燒到貓」。法官怒批5具貓屍幾乎體無完膚，經獸醫解剖鑑定確認生前都遭毆打，質問趙「這些貓跟你有仇是不是？你幹嘛要虐待牠們？」趙男後來改口認罪。

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