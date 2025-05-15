疑前車不當變換車道，貨櫃車「騎上」分隔島。（圖由讀者提供）

2025/05/15 14:44

〔記者洪定宏／高雄報導〕今天上午約9點50分，2輛貨櫃車擦撞後，後方的貨櫃車「騎上」分隔島，所幸無人受傷，雙方也無酒駕，確切肇事原因及責任有待警方調查。

高雄警方指出，46歲李姓男子駕駛貨櫃車行經小港區沿海ㄧ路北上快車道時，疑因前方57歲郭姓男子駕駛的貨櫃車變換車道不當，雙方發生擦撞後，李男的貨櫃車撞上中央分隔島。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法