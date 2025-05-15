疑前車不當變換車道 貨櫃車「騎上」分隔島

〔記者洪定宏／高雄報導〕今天上午約9點50分，2輛貨櫃車擦撞後，後方的貨櫃車「騎上」分隔島，所幸無人受傷，雙方也無酒駕，確切肇事原因及責任有待警方調查。高雄警方指出，46歲李姓男子駕駛貨櫃車行經小港區沿海ㄧ路北上快車道時，疑因前方57歲郭姓男子駕駛的貨櫃車變換車道不當，雙方發生擦撞後，李男的貨櫃車撞上中央分隔島。 // 創物件 var ytPlayer = new VideoAPI_YouTube(); if (typeof hasLiveEvent == 'undefined') { ytPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_YouTube'); } function onYouTubeIframeAPIReady() { // 設定自動播放 ytPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 ytPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 ytPlayer.setControls(1); // 預設都給控制項 ytPlayer.pushVideoIdByClassName('YTPlayer', ytPlayer) }