8旬婦陷骨灰罈詐騙 直奔銀行匯款警忙攔阻

北市大安區1名80多歲老婦人，日前前往銀行要臨櫃匯款5萬元，行員關懷提問發現老婦疑似陷入詐騙，通報大安分局警方。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/15 14:23

〔記者鄭景議／台北報導〕北市大安區1名80多歲老婦人，日前前往銀行要臨櫃匯款5萬元，行員關懷提問發現老婦疑似陷入詐騙，通報大安分局警方，警方到場後發現老婦陷入現代較為少見的骨灰罈詐騙，馬上勸阻老婦。

警方今日表示，老婦遇到1位自稱塔位仲介的人，不知於何處得知老婦人聯繫方式，透過LINE與老婦聯繫買賣事宜，他向老婦表示，骨灰罈可以低買高賣，自己可以協助幫忙販賣，但有一些行政費用要先繳交，並告訴老婦販售骨灰罈前須先付保管費5萬元方能從倉儲取出物品。

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老婦聽了之後信以為真，直奔銀行匯款，員警趕到現場後，老婦仍堅持要匯款，員警只好不斷告知老婦人當今詐團常用手法，包含此次靈骨塔買賣詐騙，經員警耐心細心苦口婆心勸說下，老婦人始驚覺差點受騙，成功保住自己積蓄，最後並對銀行行員的機警通報與警方協助深表感激。

大安分局呼籲，民眾應透過正當管道進行投資事宜，切勿避免不熟悉之投資方式，遇有任何疑似詐騙，立即撥打165反詐騙專線或110報案，以確保財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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