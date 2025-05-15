蔡壁如有無討論京華城案？ 林欽榮：根本直接下條子給我很大壓力

台北地方地院審理京華城容積率弊案，15日傳喚證人、前台北市副市長林欽榮。（記者塗建榮攝）

2025/05/15 14:12

〔記者王冠仁／台北報導〕台北地院審理京華城容積率弊案，今天開庭並傳喚前北市副市長林欽榮以證人身分出庭。檢察官在詰問時提到，時任北市府市長室主任蔡壁如有無針對京華城案來跟他討論？林回說，什麼討論？根本是是直接下條子，「給我很大的壓力」。

檢察官當庭提示有蔡壁如相關紀錄的一張文件，林欽榮看了表示，就是這個條子給他很大的壓力。

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林欽榮說，當時京華城案公告後，先後有16位陳情人陳情，其中大多是威京集團的人，其中甚至有威京集團的董事陳于君。蔡壁如下的條子，就是要求他將這些陳情人的意見「另案處理」。

這些陳情人大多提出希望京華城容積率要有560%的要求，其中陳于君更另外希望要求保障京華城有12萬284平方公尺的樓地板面積，將土地使用劃區分從「商三特」改為「商三」等，但他認為這不符合相關規定，因此壓力極大。

林欽榮表示，他離開北市府後，最後得知京華城案的容積率居然以「創設容積」的方式達到840%，「實在是unbelievable（無法置信）」。

檢察官也問林，以其都市計畫專業、曾任都委會主委的經驗來看，認為京華城案是否合法？林認為並不合法，並指出此案違反法律、觸犯法規，不符合社會公益。

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