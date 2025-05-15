孕婦開車突宮縮 警即刻護送救回母子

楊姓孕婦開車途中突因子宮劇痛無法行駛，還好遇到巡邏警車協助，警員火速護送僅花5分鐘送抵成大醫院。（圖由民眾提供）

2025/05/15 14:03

〔記者王捷／台南報導〕楊姓孕婦昨天開車突然因子宮劇烈收縮導致疼痛難耐、呼吸困難與視線模糊，她臨停路邊向巡邏警車求助，員警立即協助送醫，5分鐘內抵達成大醫院，順利就醫，母子均安。

海安派出所警員黃揚傑與黃順發當時巡邏經過民族路，突然被楊女攔下。楊女神情慌張，表示腹部劇痛、頭暈想吐且眼前一片黑，難以看清路況也無法繼續駕駛。員警見情況危急，判斷等待救護車恐延誤送醫時機，立即協助她收拾車內貴重物品，並攙扶至巡邏車上。

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警方沿路開啟警示燈與警報器，通報勤務指揮中心後，火速由中西區直奔北區的成大醫院，原預估車程約20分鐘，實際僅花5分鐘便順利抵達急診室。醫護人員隨即接手處置，初步診斷無大礙。

楊女表示，自己懷孕已逾8個月，當天因子宮收縮決定自行開車前往永康婦產科檢查，未料途中劇痛突發，幾乎喪失意識，幸好遇到巡邏員警協助即時送醫，否則後果難以想像。事後警方也致電關心，得知胎兒活躍、狀況穩定，讓她與家人都相當感動。

南警二分局表示，為民服務是警察的職責，員警將心比心，即時出手協助守護孕婦與胎兒安全，與家屬一同分享新生命將誕生的喜悅。

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