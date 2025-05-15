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    首頁　>　社會

    宜蘭大同2貨車相撞 2人受傷送醫

    發生事故的2輛貨車，後車斗分別運載高冷蔬菜（左）與肥料。（圖由警方提供）

    發生事故的2輛貨車，後車斗分別運載高冷蔬菜（左）與肥料。（圖由警方提供）

    2025/05/15 13:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉泰雅路1段與泰雅大橋路口，發生運載高冷蔬菜下山與載肥料上山的2輛貨車相撞，由於撞擊力道猛烈，車頭嚴重受損，2人受傷送醫，肇事原因尚待釐清。

    三星警分局今天（15日）發布新聞稿指出，13日晚間7點半，22歲張姓男子駕駛貨車，從大同鄉南山村運載高冷蔬菜下山，車子往宜蘭市方向行駛，行經事故地點，與1輛由28歲呂姓男子駕駛、從三星鄉天送埤經過泰雅大橋左轉往南山村方向的貨車相撞，造成呂男與40歲施姓女乘客受傷。

    案發後，呂男跟施女被送往陽明交大醫院救治，目前傷勢穩定。2車駕駛接受酒測均無酒精反應，排除酒後肇事。大同鄉四季及南山村是國內知名高冷蔬菜產區，重要聯外道路泰雅路，連日來運載蔬菜及肥料貨車頻繁進出。

    三星警分局提醒用路人，開車行經彎道、路口及鄉間無號誌路口時，務必減速慢行，依規定禮讓，以確保行車安全。

    宜蘭縣大同鄉傳出運載高冷蔬菜下山（右）與載肥料上山的2輛貨車相撞，造成2人受傷送醫。（圖由警方提供）

    宜蘭縣大同鄉傳出運載高冷蔬菜下山（右）與載肥料上山的2輛貨車相撞，造成2人受傷送醫。（圖由警方提供）

    由於衝擊力道大，貨車車頭嚴重受損。（圖由警方提供）

    由於衝擊力道大，貨車車頭嚴重受損。（圖由警方提供）

    事故現場。（圖由警方提供）

    事故現場。（圖由警方提供）

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