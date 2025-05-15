載到假刑警搶匪 白牌計程司機賺1500淪為幫助犯判4年

白牌計程車司機載到假刑警搶匪打劫，被判4年徒刑。（資料照）

2025/05/15 13:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣劉男、黃男假扮成刑警，攔路搶劫莊姓藥頭，得手26萬8000元現金及些許毒品，兩人分別被判7年6月、7年徒刑，而最倒楣的當屬載他們搶劫的白牌計程車司機楊男，他只賺1500元的車錢，卻淪為幫助犯，被判4年徒刑。

此案發生於去年5月間，劉、黃兩人得知身為藥頭的莊男身懷鉅款，便起意打劫，2人先上網購買2件「刑警」背心、手銬，再偽印檢察官開立的搜索票，找來認識的白牌計程車司機楊男開車，3人在街頭堵莊男。

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劉、黃兩人見莊男與女友開車現身，便在車內穿起刑警背心，下車攔住莊男，喝令「下車，警察臨檢，這是檢察官的搜索票，你毒品交出，否則就把你和女朋友帶到警局」，莊男乖乖聽令，把K他命、毒品咖啡包等毒品和26萬8千元現金交出，劉、黃兩人得手後快閃並朋分。莊男跑到警局報案並逮人。

劉、黃兩人因觸犯強盜罪被判7年6月、7年徒刑，但載他們去搶劫的白牌計程司機楊男完全「狀況外」，他因跟劉認識，劉惟恐叫不熟的司機，搶到一半會落跑，便找來楊男幫忙，楊負責開車，當2人在車內穿起刑警背心，拿出手銬時，楊男嚇一跳，當場問「哥，你要幹嘛？」劉回答「我要處理了，不要問」，他因此被依「共同幫助犯」送辦。

楊男原本做汽車美容，後來跟太太離婚，2名小孩歸他撫養，案發時擔任跑全，利用時間跑計程車，只因自己生活困難時曾受楊男幫忙，這次才捲入其中，更不幸的是他去年11月30日發生重大車禍，導致身體二、三度燒燙傷，迄今仍坐輪椅，他請求法官從輕量刑。法官認為，楊男係出於幫助意思提供助力，而為構成要件以外之行為，為幫助犯，已依刑法第30條第2項之規定減輕其刑，判處4年徒刑。

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