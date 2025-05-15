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    沈慶京律師拿昔日長官說詞反詰問 林欽榮：那你要去問他

    台北地方地院審理京華城容積率弊案，今天上午傳喚證人、前台北市副市長林欽榮。（資料照）

    台北地方地院審理京華城容積率弊案，今天上午傳喚證人、前台北市副市長林欽榮。（資料照）

    2025/05/15 13:35

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北地方地院審理京華城容積率弊案，今天上午傳喚證人、前台北市副市長林欽榮，檢方詰問完畢後，沈慶京辯護律師進行反詰問。辯方律師拿出林欽榮昔日長官張景森的相關說詞與林針鋒相對，兩人在庭上一度激烈爭執，林甚至脫口說出：「那你要去問他！」

    辯方律師在反詰問時率先問林欽榮，其昔日長官張景森是否為都市計劃專家？林表示肯定後，辯方律師出示相關會議記錄文件，文件上顯示，張景森曾於某次會議中提到，「都市更新要保障原本的樓地板面積，不然沒有人要做都更」；林回答，但是要符合法規，京華城案監察院有明確指出容積率就是560%。

    辯方律師也問，如果一個商場經營不善，拆掉重建帶動地方經濟繁榮，是否符合都市計畫法的原則？林表示，拆掉重建不是必然選項，可以透過各種手段協助、補貼商場營運，就算要拆掉重建，也必須符合法規。

    辯方律師在反詰問期間頻繁拿出張景森等人在過去的相關會議記錄，步步追問林，惹得林似乎不耐，一度向律師說「相關會議記錄請你詳閱」、「你要去問他」、「我不知道你在問什麼」，雙方針鋒相對。

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