5歲男童等不到保護令被父悶死？基隆地院回應了

基隆地院發布新聞稿澄清，簡妻聲請保護令時，未提及男童受虐或簡男曾施虐，法院於簡妻上月23日聲請通常保護令後，已依家庭暴力防治法等規定審理。（記者林嘉東攝）

2025/05/15 13:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市5歲男童遭父親持枕頭悶死案，外界質疑男童等不到保護令，慘遭狠父悶死。基隆地院發布新聞稿澄清，簡妻聲請保護令時，未提及男童受虐或簡男曾有施虐情節，向法院聲請民事通常保護令，而非緊急保護令；法院於簡妻上月23日聲請通常保護令後，已依家庭暴力防治法等規定審理。

基隆市簡姓男子因與妻子感情不睦，昨天下午涉嫌酒後以枕頭悶死5歲兒子；警方獲報後2小時逮到簡男，簡男坦承行兇。基隆市長謝國樑為此今天上午9點半召開記者會，對此一案件深表痛心，並說明市府相關因應作為。

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謝國樑說，市府社會處4月23日接獲簡妻遭家暴案後，社工隔天即前往探訪，且至4月28日持續以電話、簡訊與簡妻聯繫，簡妻婉拒社工協助，並表示男童與父親互動關係不錯，故尊重父親探視權。

基隆市警局長林信雄則指出，警方4月23日接獲鄰居報案後，去家中訪視，簡妻製作筆錄時指控遭簡家暴，29日向法院幫簡妻聲請保護令；簡妻聲請保護令時，並未提及兒子有遭簡男施虐，警方遂幫簡妻向法院聲請民事通常保護令。

警方表示，警員4月29日發文給法院，期間遇到例假日，5月6日法院收文，5月8日法官收到個案。

簡妻非聲請緊急保護令 未提兒子受虐

法院指出，簡妻是在上月23日晚間8時許向警方聲請保護令，簡妻聲請保護令時，指控曾遭簡男家暴，並未提及兒子也遭簡男施暴；法院本月8日收案後隔天即依家庭暴力防治法第13條第8項規定，加開審理庭，並訂於6月6日上午進行審理。法院強調，承辦法官收案後，依家庭暴力防治法及法院辦理家庭暴力案件應行注意事項等相關規定，依通常保護令事件程序審理，一切依法辦理。

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