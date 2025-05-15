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    證實柯文哲知情京華城案 林欽榮出示討論文件：他「智商157」很用功

    前台北市副市長林欽榮。（資料照）

    前台北市副市長林欽榮。（資料照）

    2025/05/15 12:59

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北地方地院審理京華城容積率弊案，今天開庭提訊前台北市長柯文哲等5名被告，上午也傳喚證人前台北市副市長林欽榮。檢方在庭上提出京華城案過往開發的相關紀錄、文件並詢問林欽榮，林欽榮除了精準回答相關時間點、會議內容、爭議點，更明確表明京華城案一案柯文哲都知情，更強調他當時堅決反對提高容積率，「多給一平方公尺就是圖利」。

    檢察官今天在庭上先是詢問林欽榮台北市政府如何處理都更案，林回答首先人民提出申請後，案件會送給都市發展局，都發局檢視案件是否符合相關規定，才會送都市計畫委員會，再由市府依法公告，公告前會由市長室批核。

    林欽榮還說，2015年時監察院監察委員劉德勳啟動調查京華城案，透過不斷約詢、質問北市府並提出糾正，最終確定京華城容積率是560%。

    林也當庭出示兩份文件，其中一件是市長室列管的案件，包含西區門戶、東區門戶、捷運環狀線以及相關都更案；另一件則是柯文哲曾以剪報、會議紀錄，與他討論都更相關內容。

    林強調，根據這些文件，再加上柯自詡智商157，也很用功，相信他了解相關法規。尤其市長室有列管京華城案，負責科室都要定期報告，柯甚至還問過他「為何京華城已經給到560%，還要678%？」顯見相關過程柯都知情。

    台北地院今天除提訊柯文哲，還有被告、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂。原預計下午要傳喚另名證人、前台北市都發局長林洲民，但因詰問耗時超出預期，審判長中午休庭前決定改天再傳林洲民。

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