興建白沙屯媽祖醫院疑遭詐團募款 童綜合籲信眾勿上當

「白沙屯童醫院-媽祖醫院」醫院基地面積約1200坪、興建5層樓建築，預計約1年內動工、施工2年後完工，院方強調無對外募款。（記者張軒哲攝）

2025/05/15 12:17

〔記者張軒哲／台中報導〕今年白沙屯媽祖進香遶境活動11日落幕，5月22日舉行「開爐」儀式。今年活動盛況空前，受各界關注。由於童綜合醫院將在苗栗縣通霄鎮白沙屯地區設立醫院，近日疑似有詐騙集團以此募款詐騙，院方今日強調，「白沙屯童醫院-媽祖醫院」興建費用並無藉由任何管道或名義對外募款，請民眾勿信網路謠言，詐騙猖獗、請勿上當！

童綜合醫院與拱天宮廟方關係友好，協助支援白沙屯媽祖徒步進香活動，今年邁入第13個年頭，緊急醫療救護工作量能也隨著香燈腳人數而逐年增加。今年童綜合醫院派遣醫護人員加上院外的救護志工總共約100多人，全程守護香燈腳健康，白沙屯媽祖鑾轎連續3年停駕童綜合沙鹿與梧棲院區。

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童綜合醫院今日指出，院方至2013年起，即投入每年白沙屯媽祖北港進香的香燈腳及信眾的救護工作。深切體會苗栗縣海線偏遠地區醫療品質亟待提升，偏鄉民眾殷切盼望獲得即時的緊急醫療服務。童綜合醫院於是規劃在通霄白沙屯拱天宮旁興建醫院，但是興建費用並無藉由任何管道或名義對外募款。

醫院名稱經童敏哲總院長擲筊請示媽祖後，命名為「白沙屯童醫院-媽祖醫院」。醫院基地面積約1200坪、興建5層樓建築，兼具24小時急診室、內外婦兒等各科門診的綜合性醫院，預計約1年內動工、施工2年後完工。

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