為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    興建白沙屯媽祖醫院疑遭詐團募款 童綜合籲信眾勿上當

    「白沙屯童醫院-媽祖醫院」醫院基地面積約1200坪、興建5層樓建築，預計約1年內動工、施工2年後完工，院方強調無對外募款。（記者張軒哲攝）

    「白沙屯童醫院-媽祖醫院」醫院基地面積約1200坪、興建5層樓建築，預計約1年內動工、施工2年後完工，院方強調無對外募款。（記者張軒哲攝）

    2025/05/15 12:17

    〔記者張軒哲／台中報導〕今年白沙屯媽祖進香遶境活動11日落幕，5月22日舉行「開爐」儀式。今年活動盛況空前，受各界關注。由於童綜合醫院將在苗栗縣通霄鎮白沙屯地區設立醫院，近日疑似有詐騙集團以此募款詐騙，院方今日強調，「白沙屯童醫院-媽祖醫院」興建費用並無藉由任何管道或名義對外募款，請民眾勿信網路謠言，詐騙猖獗、請勿上當！

    童綜合醫院與拱天宮廟方關係友好，協助支援白沙屯媽祖徒步進香活動，今年邁入第13個年頭，緊急醫療救護工作量能也隨著香燈腳人數而逐年增加。今年童綜合醫院派遣醫護人員加上院外的救護志工總共約100多人，全程守護香燈腳健康，白沙屯媽祖鑾轎連續3年停駕童綜合沙鹿與梧棲院區。

    童綜合醫院今日指出，院方至2013年起，即投入每年白沙屯媽祖北港進香的香燈腳及信眾的救護工作。深切體會苗栗縣海線偏遠地區醫療品質亟待提升，偏鄉民眾殷切盼望獲得即時的緊急醫療服務。童綜合醫院於是規劃在通霄白沙屯拱天宮旁興建醫院，但是興建費用並無藉由任何管道或名義對外募款。

    醫院名稱經童敏哲總院長擲筊請示媽祖後，命名為「白沙屯童醫院-媽祖醫院」。醫院基地面積約1200坪、興建5層樓建築，兼具24小時急診室、內外婦兒等各科門診的綜合性醫院，預計約1年內動工、施工2年後完工。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播