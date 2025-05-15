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    台東綠色隧道疑小客車逆向撞公車 1命危2傷

    車禍現場一片狼藉。（記者劉人瑋攝）

    車禍現場一片狼藉。（記者劉人瑋攝）

    2025/05/15 12:21

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市綠色隧道今天上午10時許發生一起轎車與公車對撞車禍，一輛黑色自小客險撞上路邊安全島，猛力拉回卻駛入對向車道與公車對撞，公車閃避不及右切撞上安全島旁大樹，自小客仍因無法即時駛回車道與公車猛撞，造成自小客、公車司機與乘客共3人輕重傷送醫，轎車駕駛受困車內命危，警消救出後送醫急救，相關事故由警方調查釐清中。

    原本警消獲報以為只是自小客與公車擦撞，想不到一到現場才發現一片狼籍，南下方向的公車上還有人受困、大批傷患，撞擊力道之猛連行道樹都被撞下一大片、擦成滿地木屑，自小客則在撞擊後橫轉、佔據整個北上車道。

    警消到場後，一邊協助重傷昏迷的自小客駕駛脫困（男性，年約70歲），另一組人上公車將乘客初步檢傷、包紮後扶下車；受傷公車司機左手疑似骨折，一臉疼痛的被送上救護車，自小客駕駛一度無呼吸心跳，送往醫院途中已恢復心跳，仍在院搶救中。

    根據公車司機說法，自小客疑似超車不慎、駛入公車的南下車道，公車在擦撞後即立即轉向分隔島。但從行車紀錄器卻發現，自小客在先前行駛時已有狀況，先是往右偏移、險撞慢車道分隔島，駕駛立即猛轉方向盤才駛入對向車道；客運公司表示，自小客突然切入車道，司機才反應不及，肇事原因仍待警方進一步釐清。

    這起車禍讓原本就不寬的綠色隧道大塞車，最後是在警方指揮下，排隊的自小客皆改駛機車道方能離去。當地村長表示，此路段幾乎全段禁止超車，只要車一多，多數駕駛皆放慢行駛，但若路面車少，也是常有人放開速度，但因路面並不寬，速度一快實在危險。

    車禍現場一片狼藉。（記者劉人瑋攝）

    車禍現場一片狼藉。（記者劉人瑋攝）

    車禍現場一片狼藉。（記者劉人瑋攝）

    車禍現場一片狼藉。（記者劉人瑋攝）

    車禍現場一片狼藉。（記者劉人瑋攝）

    車禍現場一片狼藉。（記者劉人瑋攝）

    傷患被扶下車。（民眾提供）

    傷患被扶下車。（民眾提供）

    自小客原本險撞安全島，拉回車道後卻轉向公車。（記者劉人瑋翻攝）

    自小客原本險撞安全島，拉回車道後卻轉向公車。（記者劉人瑋翻攝）

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