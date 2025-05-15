竹市標靶式科技執法將遷至2路口 6/16起取締「未停讓行人」

新竹市警察局將把路口標靶式科技執法設備移到西大路與文昌街口、中華路二段與林森路口，6月16日起執法。（市警局提供）

2025/05/15 12:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局113年10月16日啟用標靶式科技執法後，針對「車輛未停讓行人」的違規行為，在成功路/成功路65巷、中華路/長興街273巷等路口執法，執法後確實降低交通事故發生。有鑑西大路/文昌街口、中華路二段/林森路口行人事故頻傳，警局將把標靶式科技執法設備遷移至該兩處路口，加強執法取締，提升駕駛人尊重行人路權的觀念。

警察局交通隊表示，經統計竹市成功路/成功路65巷及中華路/長興街273巷兩處路口自科技執法啟用以來，交通事故分別減少5件及3件，警局考量這些路口的特定目標事故及違規情況已有改善，決定將科技執法設備移至行人事故頻發的西大路/文昌街口及中華路二段/林森路口，以持續推動行人友善政策，培養用路人停讓行人習慣。

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交通隊說明，新執法點位的宣導期從即日起至6月15日止，並將於6月16日起正式實施執法。竹市警局將持續檢討與滾動調整執法地點，若某路口的事故或違規行為改善，設備將轉移至其他易肇事路段，以發揮最大效益並降低成本，用科技設備改善強化路口交通安全，提供市民更安全的行人環境。

新竹市警察局將把路口標靶式科技執法設備移到西大路與文昌街口、中華路二段與林森路口，6月16日起執法。（市警局提供）

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