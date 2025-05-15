台南ATM口罩辨識告警系統上路 20處熱點試辦打詐

台南市政府打擊詐騙，台南ATM口罩辨識告警上路，市長黃偉哲實際測試。（記者劉婉君攝）

2025/05/15 12:45

〔記者劉婉君／台南報導〕為了打擊詐騙，台南市5月起推動在自動櫃員機 （ATM）旁加裝口罩辨識系統，若戴口罩或安全帽遮住臉部操作ATM，系統就會發出警示聲，提醒脫下口罩，市長黃偉哲今（15）日前往首個示範點測試。

台南市政府針對詐騙車手常出沒的ATM熱點裝設辨識系統，發想此構想的黃偉哲，今天早上親自測試系統運作情形。

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黃偉哲說，上至總統下至全民，均對詐騙集團深惡痛絕，地方政府可以做的，就是在進入ATM設置辨識系統，請民眾把口罩拿下來，透過語音提醒對意圖提款的車手產生心理壓力，進而發揮嚇阻作用，同時，也在出入ATM的路線上加裝監視器追蹤車手動態，有助爭取警方處置時間，提升攔阻詐騙成效。

黃偉哲也期盼金管會及其他相關部會能支持地方政府的防詐政策，協助推動相關法規與技術標準的完善，並鼓勵全國金融機構共同參與，讓防詐網絡更加嚴密。

研考會主委蒙志成指出，全市首批已盤點出20個熱點，將逐步裝設辨識系統，且只針對口罩辨識而非人臉，也完全沒有和ATM內部資料做連結，不涉及個資，也不會動到ATM的功能。未來也將持續協助各局處推動數位轉型與智慧治理，廣納民眾意見，優化政策措施，讓台南成為更安全、更智慧的城市。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台南市政府打擊詐騙，台南ATM口罩辨識告警上路，市長黃偉哲（右）實際測試。（記者劉婉君攝）

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