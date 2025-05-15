彭文正律師張靜辱女法官「混蛋、無恥」 判罰金8千元確定

高等法院今依公然侮辱罪判決張靜罰金8千元確定。（資料照）

2025/05/15 12:23

〔記者楊國文／台北報導〕台北地院民事庭3年前審理媒體人彭文正對前總統蔡英文提起「確認博士論文不存在」訴訟時，爆發案外案，彭的委任律師張靜不滿受命法官張詠惠的指揮訴訟，當庭辱罵「那有這種混蛋的法官」，並在受訪時，批評「混蛋、無恥的法官」，張詠惠認定人格受辱提告，高等法院今依公然侮辱罪判決張靜罰金8千元確定。

判決指出，2022年11月30日下午，台北地院民事庭更一審開庭審理彭文正對時任總統蔡英文提起「確認博士論文不存在」訴訟案時，彭的律師張靜因不滿受命法官張詠惠對言詞辯論的指揮及於審理後諭知言詞辯論終結，於張詠惠法官尚未退庭時，當場拍打訴訟代理人席位桌面，稱「那有這種混蛋的法官」。

請繼續往下閱讀...

不久，張靜繼續在法庭內、北院2樓法庭走廊、北院1樓法警室前接受媒體採訪時稱「混蛋簡直是」、「司法墮落」、「簡直是混蛋的法官，無恥，法官都這麼無恥」、「哪有這種無恥的法官，不要臉的法官」、「混蛋 」、「混蛋，我只能說，這種法官，完全違反言詞審理主義、公開審理主義、直接審理主義，三大主義都被她弄髒了，混蛋」等話。

張詠惠法官不滿張靜所言貶損人格及名譽，對張靜提起公然侮辱罪告訴，北院亦函請北檢偵查。北檢偵查後，依公然侮辱罪起訴張靜。

台北地院審理時，張靜坦承說過相關言語，但否認公然侮辱犯罪，辯稱他不是辱罵，應該是「怒罵」，是因為張詠惠法官在審理該博士論文案件中有怠於職權行使情形，「是一個不明事理、不講道理的人」，他在該博士論文審理長達3年來感受的評論。

不過，北院審理後，確認張靜所罵的對象為張詠惠法官，並認定張律的「混蛋」等言詞，已逾越一般人可合理忍受範圍，已貶低張詠惠法官的社會評價，構成公然侮辱罪，判決罰金8千元。

張靜不服提起上訴，高等法院認為，張靜是執業律師，竟於法庭內辱罵法官，顯然不尊重他人名譽，一審判罰金8千元適當，駁回上訴，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法