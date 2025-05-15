老司機哭哭！移民署掃蕩台中公園旁豔窟 逮8泰國辣妹爆乳攬客

移民署與警方查獲的泰國籍賣淫女子。（台中市專勤隊提供）

2025/05/15 11:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天（15日）發布新聞稿表示，台中市中區（指台中公園旁）打扮火辣外籍女子於騎樓攬客行為，經蒐證發現有泰國籍女子非法從事性交易，查獲蔡姓男子等人組成跨國應召集團，找來外籍女子在上述騎樓攬客，15分鐘性交易（俗稱短打）1500元，涉案的業者等6人被檢方依妨害風化罪嫌起訴，男客與外籍女子則依法裁罰，8名泰國女子驅逐遣返。

台中市中區台中公園旁豔名遠播，入夜時分常見打扮火辣，甚至穿著爆乳等衣服攬客的外籍女性，專勤隊與調查局台中市調查處、彰化縣警察局員林分局及台中市警局第一分局等單位共組專案小組調查，經蒐證後，於去年（2024年）6月至10月間陸續搜索應召站及涉案人住所，查獲涉案人共6人、泰國籍女子8人及男客2人共計16人，查扣不法所得、非法媒介事證及保險套、潤滑液等證物。

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專案小組查出，蔡男找來小學同校校友吳男及黃男，承租台中中區1處大樓3樓套房改裝，組成跨國應召集團，由身分不詳的泰國籍外僑負責媒介泰國籍女子來台，自去年年2月起開張營業。

專案小組調查，此集團宣稱「一次可以賺10萬元以上」，在臉書（Facebook）等平臺刊登招聘廣告，有意願至台灣賣淫的泰國籍女子，還需提供清涼照片、影片向應召站「應徵」，再配合仲介指示以觀光名義短期來台，大多在14天停留效期內進行交，在到期前出境。

警方與移民署發現，集團每日凌晨0時至5時派遣女子於大樓騎樓攬客，以每節15分鐘新台幣1500元計費，再拆帳給女子、仲介及等人，應召站還備妥「15分鐘1500」的圖片，供女子以手機出示路過民眾，或上前攬客，以解決語言問題，此外，應召站還訂有服務SOP管控時間，要求女子入門後即設鬧鐘，並提供教戰守則，指導女子躲避巡邏便衣員警等單位，藉以躲避追查。

蔡男等人組成的集團，半年內就不法獲利約68萬5000元，事後因故轉讓，2024年8月起由宋男、查男及在台就學合法居留的泰國籍學生彭女，以既有攬客與交易流程繼續營運，直到被查獲為止。

全案依違反刑法的妨害風化等罪名，將蔡男等6人移送台中地檢署偵辦，檢方已經起訴。從事性交易的泰國籍女子及男客，由警方依違反社會秩序維護法裁處，上述外籍女子由台中市專勤隊驅逐出境。

賣淫集團提供給男客的照片，身材相當火辣。（台中市專勤隊提供）

台中市中區台中公園附近大樓騎樓，常見火辣女郎攬客。（台中專勤隊提供）

賣淫集團提供給男客的照片，身材相當火辣。（台中市專勤隊提供）

賣淫集團主打15分鐘1500元，並要求賣淫女子遵從標準作業程序SOP。（台中市專勤隊提供）

賣淫集團承租套房，媒介泰國籍女子以觀光之名到台灣賣淫。（台中市專勤隊提供）

賣淫集團提供給男客的照片，身材相當火辣。（台中市專勤隊提供）

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