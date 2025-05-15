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    首頁　>　社會

    再爆托嬰中心虐童 社會局長廖靜芝：不會讓該保育員在中市任教

    社會局長廖靜芝表示，不會讓該名虐童的教保員在台中任教。（記者蘇金鳳攝）

    社會局長廖靜芝表示，不會讓該名虐童的教保員在台中任教。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/15 11:44

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市豐原區某私立托嬰中心12日傳出虐童案，社會局被外界質疑發現太晚，社會局長廖靜芝表示，此案是社會局不定期稽查主動發現，並且主動要求園方保存錄影帶，社會局逐一看內容，確定一個保育員對孩子有粗魯拉扯搖晃等等不當對待，將對機構及保育員開罰，並將視情節公布機構及保育員的姓名、對機構及保育員撤照；並且不讓保育員在台中市任教。

    豐原某一私立托嬰中心日前發生虐童，社會局長廖靜芝表示，此案是社會局不定期稽查主動發現，社會局在4月25日發現後，立刻要求園方保存錄影帶，由社會局來看錄影帶的內容，有一個保育員對孩子有粗魯拉扯搖晃等等不當對待，看了非常痛心，這種狀況絕對嚴懲，不會放任。

    廖靜芝表示，社會局人員看完錄影帶，除了8名孩子遭不當對待，也發現還有6人遭不當對待，共14人，完成錄影帶後接著會訪談家長。

    廖靜芝表示，對此保育員不會寬貸，一定追究責任，不讓她在台中市繼續任教，至於對於其他保育員是否知情不報會嚴查，機構有無管理失當、延遲通報，絕對徹查到底，依法嚴格究辦，盡快給家長一個交代。

    至於該名教保員是否又改到其他地方任教，廖靜芝表示，4月25日案子才爆發，4月底時去查老師已沒有任教，不管是否改名字，一定追究到底，不會讓該名教保員在台中市幼兒園或幼托機構任教。

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