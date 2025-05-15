端午節近民眾返國幫帶電子煙入境挨罰 中市法制局：提訴願無用

端午節近，不少民眾返國誤幫人帶電子煙入境挨罰。（圖：市府提供）

2025/05/15 11:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕端午佳節將至，近來有不少返國民眾幫親友自國外攜帶電子煙及加熱菸入境，遭海關攔檢後移送地方衛生局開罰，台中市法制局指出，近來接獲不少民眾以「少量」、「不知法規」等提起訴，因菸害防制法已修正全面禁止電子煙等類菸品，攜帶入境即違法，可處5到500萬元罰，因違規事證明確，提訴願也無法改變受罰並銷毀菸品的結果。

法制局指出，接近端午連假及暑假旅遊旺季，民眾出國、返國多，市府近來陸續收到有民眾自國外攜帶電子煙及加熱菸回台灣，入境被海關攔檢並移送地方政府衛生局裁罰，遭裁罰後表示不服，向市府提起訴願，民眾多主張「自用」、「少量」、「未收取對價」、「不知法規」等理由。

請繼續往下閱讀...

法制局指出，菸害防制法已於2023年3月22日修正施行，全面禁止電子煙等類菸品及未經核定通過健康風險評估審查的指定菸品（含加熱菸及其使用時必要的載具）製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用，規範對象除菸品製造及輸入業者外，亦包括非屬菸品製造及輸入的其他業者及自然人，若違法最低罰鍰金額為5萬元、最高罰鍰金額為500萬元，還須銷毀菸品。

法制局指出，實務上常見不抽菸民眾未注意菸品有關規定，誤以為幫親友自國外攜帶電子煙及加熱菸沒什麼問題，回台灣入境時才驚覺是違法，但民眾即使提起訴願，因違規事證明確，無法改變受罰並銷毀菸品的結果。

法制局長李善植指出，接近端午連假及暑假旅遊旺季，民眾出國應留意並遵守菸害防制法規定，不論是搭乘飛機或郵輪，攜帶電子煙及加熱菸入境台灣都是違法的，切勿接受親友請託而幫忙購買，以免受罰荷包失血又危害健康。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法