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    首頁　>　社會

    涉圍標氣象署標案 3業者起訴

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2025/05/15 11:09

    〔記者王定傳／台北報導〕奇典科技公司負責人陳國恭，2021年間涉找多年好友、驛博科技公司實際負責人賴明益，圍標交通部中央氣象局（後已改制為中央氣象署）的「國際會議廳桌上型麥克風系統汰換標案」，台北地檢署今依違反「政府採購法」以詐術使開標發生不正確結果罪嫌，起訴陳國恭、賴明益及驛博公司登記負責人廖娟儷。

    檢方還發現，負責審查廠商投標文件的氣象局秘書室總務第一科技佐徐劍虹，在開標程序中，明知得標廠商驛博公司並未檢附投標所須「全數位檢驗報告」，竟涉以奇典所檢附相同產品型錄的全數位檢驗報告為依據，在「驛博公司投標文件審查表」審查人意見及簽章欄，不實登載「資格、規格及其他文件經審查合格」，交予不知情會議記錄人員作成文件，使資格不符合的驛博公司順利進入價格標比價程序，最終以次低標價得標。

    檢方還發現，徐還涉明知採購案所採的會議裝置施工方式實際上為「放射狀串接配置」，與採購案要求的「環狀迴路系統配置」規格不符，卻未要求業者依規定辦理契約變更；另於受理驛博公司申報完成履約時，在「廠商完成履約確認單」麥克風主機及麥克風規格是否相符欄位上不實勾選確認。

    檢方此部份依行使公務員登載不實公文書罪嫌，起訴徐劍虹；但徐被控圖利罪嫌部分，檢方認為徐跟業者並無私誼，應無圖利或收賄之可能。

    至於圍標部分，陳涉嫌為了順利承攬本採購案而找多年好友賴明益助陣圍標，怎料，陳因疏忽而將投標總價197萬8000元，誤寫成179萬8000元，最後由驛博公司以次低標價得標，驛博公司私下將採購案交給奇典公司施作，並將收到的契約款匯入奇典公司銀行帳戶中。

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