嬰兒被當「抹布」清地板！中市托嬰中心爆14孩受虐 家長控社會局消極

6名家長在市議員陳清龍陪同下召開記者會。（記者歐素美攝）

2025/05/15 11:23

〔記者歐素美／台中報導〕「我的孩子不是抹布！」台中市豐原區某托嬰中心爆發虐嬰事件，目前已知14人受害。部分家長接獲社會局通知才知孩子被當成「抹布」，擦地板上的水漬，卻未能看到托嬰中心的監視畫面，今天在市議員陳清龍陪同下召開記者會，痛批社會局調查「消極怠慢」。

家長備受煎熬，加上托嬰資源不足，轉托找不到合法公托及補助，等於變相懲罰受害家長，要求台中市長盧秀燕正視；陳清龍則要求市府加速調查，以便將托嬰中心的監視器主機交還托嬰中心，方便家長查閱。

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家長遲未見監視器畫面

6名該托嬰中心的家長，今天在陳清龍陪同下召開記者會。有家長表示，該托嬰中心受害嬰幼兒從8人增加至14人，昨天才接獲社會局通知自己的孩子受虐，被當成抹布清理地板水漬，卻看不到受虐的畫面，不曉得孩子究竟遭受什麼樣的待遇。

家長指出，受虐案件在3月下旬即發生，但托嬰中到4月下旬才檢查監視器畫面，4月25日社會局到場稽查才通報，家長則在稽查後一週才接獲通知，質疑有其他托嬰人員發現陳姓女托育員異常行為，向托嬰中心主任回報，但主任只請涉案托育員寫檢討報告即不了了之，形同包庇。

家長指控，陳姓女托育員虐嬰行為包括打頭、粗魯拉扯、拉腳讓孩子跌撞頭、拉扯頭髮移動、粗魯換尿布、用地墊覆蓋幼兒，甚至拿孩子當抹布清理地板水漬，把幼童當發洩工具，致孩子換尿布時會抗拒排斥，心理留下陰影，要求撤銷其托育員資格；有家長因此到托育中心退費，交由保母照顧，但有家長因找不到其他公托，只好將孩子繼續留在該托嬰中心，又擔心孩子受到不當對待，質疑變相處罰受害家長。

社會局︰絕對嚴查嚴懲

社會局兒童托育科科長楊惠如表示，社會局依法要求托嬰中心保全30天監視畫面，仔細檢視畫面發現嬰幼兒遭不當對待，即通知家長並進行調查程序。4月25日發現陳姓女托育人員已離職，至於其他托育人員是否有不適當行為，也會從畫面檢視，機構管理上是否有疏失，會加強行政稽查及訪視，並請專家學者輔導該托嬰中心提升照顧職能。

楊惠如強調，絕對「嚴查嚴懲」！社會局依據兒少權法，目前已訪談機構負責人、主任及陳姓女托育人員，將視頻率次數及受害孩子的多寡來裁量，調查結果出爐，將依法開罰6萬到60萬元罰款，陳姓女托育員若被罰，將10年以上不得擔任兒童及少年福利機構人員。

楊惠如指出，依照「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」規定，有關托嬰中心設攝錄影音監視畫面，如果有兒童照顧爭議事件，家長可申請查閱，但不可翻攝及傳播，否則違反個資法，之前的監視畫面是托嬰中心提供，已違反相關規定；目前托嬰機構幾乎都額滿，要8月才會有空缺，若家長要轉托，會協助媒合居家托育中心保母。

陳清龍則質疑社會局抱走托嬰中心主機，拷貝畫面10天尚未完成，致家長無法至托嬰中心查閱監視畫面，要求社會局儘快完成調查，並加強資訊人才或設備，或請數位局等其他單位協助，讓家長及早看到監視畫面，避免內心煎熬；有關托嬰中心一個月才查閱監視畫面，楊惠如表示，市府將研議透過行政命令，要求托嬰中心需每週檢視監視畫面，以掌握處理時機。

有家長抱著受虐的女兒出席記者會。（記者歐素美攝）

社會局兒童托育科科長楊惠如（右）表示，針對豐原某托嬰中心虐嬰案，絕對「嚴查嚴懲」！左為市議員陳清龍。（記者歐素美攝）

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