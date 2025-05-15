保護令晚了一步...... 基隆5歲男童慘遭狠父用枕頭悶死

基隆市長謝國樑（右）與社會處長楊玉欣說明父親悶死5歲兒的經過與未來預防機制。（記者盧賢秀攝）

2025/05/15 10:50

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆簡姓男子與妻子感情不睦，昨天晚上竟然悶死5歲兒。據了解，簡妻在4月23日曾向警方申請保護令，但法院尚未核定就發生父親拿枕頭悶死孩子的憾事，市長謝國樑表示，將向法院探討保護令的流程，更有效率。

市府指出，夫妻感情不睦，4月23日曾因細故簡男對妻子動粗，簡妻報警申請保護令，簡男連3次都未出面做筆錄，因此函送法院核定，但至今尚未核定，同時只有母親申請保護令，父親與孩子關係良好，希望維持父親探視權。

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社會處長楊玉欣指出，過去未接獲簡家人通報，4月23日首度通報保護事件，因此並非通報列管個案。4月24日就開案評估，派社工訪視，與簡母保持聯繫，給予心理、精神支持，並提供律師資訊及安全保護建議方案。社會處會持續提供心理輔導與支持，經濟需要協助的家庭也會協助找尋資源挹注。

謝國樑表示，目前教育處已密切與男童就讀之幼兒園保持密切聯繫，男童平時到園狀況正常，園方取得母親同意後才讓父親帶回。他指出，本案也已聯繫輔諮中心針對園內教職員工安排安心服務以穩定情緒，並視需求擴及該園幼生。

對於簡妻4月23日申請保護令至今尚未核定，警方表示，通常保護令核發時間約1週到1個月左右。謝國樑表示，將拜訪法院研議有關保護令的流程，包含核定發出的時效與保障受暴者人身安全的效力，降低家暴發生的風險。

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