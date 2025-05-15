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    首頁　>　社會

    高雄老翁強吻「純按摩妹」 被逮瞎扯：我不舉30年了

    高雄老翁對按摩妹伸狼爪，事後瞎扯自己不舉30年不會有「性趣」。示意圖，與新聞無關。（資料照）

    高雄老翁對按摩妹伸狼爪，事後瞎扯自己不舉30年不會有「性趣」。示意圖，與新聞無關。（資料照）

    2025/05/15 10:51

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕有多次性騷擾前科的蘇姓老翁，日前到某按摩店紓壓時，竟對按摩妹伸出鹹豬手，還強抱強吻人家，按摩妹耐著性子勉強完成服務後，決定不再隱忍報警，蘇翁一審被依違反性騷擾罪判刑3月，得易科罰金，蘇不服上訴，瞎扯自己有勃起障礙，已不舉超過30年，不可能對按摩妹有「性趣」，但法官不採信他的說詞，駁回他的上訴。

    判決指出，去年3月7日晚上7點，蘇姓老翁到三民區某美容養生館按摩紓壓，蘇翁趁按摩妹彎腰時，突然伸手探入她的裙底環抱大腿，還拉扯她的裙子，按摩妹反抗把他的手撥掉，蘇翁竟又強行抱住按摩師親吻她的臉頰。

    按摩妹忍耐完成服務後，傳訊向店長抱怨「我這個客人想擋掉」、「他開始難做了」、「毛手毛腳」、「受不了了」，心情大受影響要求提早下班，店長同意後，按摩妹下班後直接去警局報案。

    高雄地方法院審理時，蘇翁否認犯行，還辯稱是按摩妹先摸他鳥鳥，他以為有在「做黑的」，才會進一步伸手試探，但法官查出他有多次性騷擾前科，加上證人供詞等事證完備，依違反性騷擾罪判刑3月，得易科罰金；蘇不服上訴，瞎扯自己有勃起障礙，已不舉超過30年，不可能對按摩妹有「性趣」，但二審法官仍不採信他的說詞，駁回他的上訴，全案定讞。

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