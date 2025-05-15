彰縣科技執法4.5個月狂抓3萬8599件違規 這路口高居榜首

彰化縣科技執法系統4.5個月來，取締榜首是埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口。（圖由警方提供）

2025/05/15 10:40

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣目前共有56處科技執法系統，據縣警局交通隊統計，從今年1月至5月14日止，取締交通違規總件數3萬8599件，平均1天高達286件，國庫共進帳4800餘萬元。違規項目以超速高達2萬1043件最多；取締路口榜首，則是埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口共3260件居冠。

交通隊統計，科技執法取締前3名分別是超速2萬1043件、不遵守標線指示8867件、闖紅燈7833件。至於前5大取締地點，則位於埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口3260件、社頭鄉縣141線與崙饒路口2150件、和美鎮線東路2段485號2146件、彰化市新平路與環河街口2053件、二林鎮二城路6號前1624件。

請繼續往下閱讀...

根據道路交通管理處罰條例，超速違規處1200元至2400元罰鍰；不遵守標線指示處900元至1800元罰鍰；闖紅燈處1800元至5400元罰鍰。若各項違規均依最低罰計算，3萬8599件違規件數共為國庫進帳4800餘萬元。

交通隊統計，全縣56處科技執法，從1月1日起到4月30日，4個月來共發生118件車禍，較去年同期170件，減少52件（30.5%），可見科技執法有其效果。

彰化縣目前共有56處科技執法系統。（圖由警方提供）

彰化縣目前的56處科技執法系統中，有部分還兼具取締未停讓行人。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法