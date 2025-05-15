疑鄰地挖地基影響 新營1空屋倒塌無人傷亡

新營區1棟2層樓加蓋的磚造屋，昨日傍晚傳倒塌，疑似鄰地新建案挖地基影響，幸無人員傷亡，詳細原因仍待鑑定。（記者王涵平攝）

2025/05/15 10:38

〔記者王涵平／台南報導〕新營區1棟2層樓加蓋的磚造屋，昨日傍晚傳倒塌，疑似鄰地新建案挖地基影響，幸無人員傷亡，詳細原因仍待鑑定，建案地主與倒塌屋屋主已申請調解。

工務局今會同土木技師等單位前往勘查，民權里長王獻德服務處就在倒塌屋旁，他表示，昨日傍晚約6時聽到屋外一聲巨響，跑到屋外查看時，看到隔壁房屋已倒塌，當時倒塌屋旁的空地建案正在挖地基。

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房屋倒塌在新建案的工地內，王獻德表示，倒塌屋的屋齡約60年，屋主已當作倉庫使用，無人居住，建案地主與倒塌屋屋主已申請調解，目前當務之急是先清理倒塌現場，抽出積水，也要確定對週邊排水或住屋的影響為何。

新營區1棟2層樓加蓋的磚造屋，昨日傍晚傳倒塌，疑似鄰地新建案挖地基影響，幸無人員傷亡，詳細原因仍待鑑定。（記者王涵平攝）

新營區1棟2層樓加蓋的磚造屋，昨日傍晚傳倒塌，疑似鄰地新建案挖地基影響，幸無人員傷亡，詳細原因仍待鑑定。（記者王涵平攝）

民權里長王獻德服務處就在倒塌屋旁，王獻德聽到巨響跑出屋外查看，已見房屋倒塌。（記者王涵平攝）

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