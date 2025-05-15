收百萬和雞血石 前高院庭長當司法黃牛今移送懲戒

曾任高等法院庭長的律師高明哲。（資料照）

2025/05/15 10:16

〔記者王定傳／台北報導〕曾任高等法院庭長的律師高明哲，6年前被富商程萬遠指控，謊稱可行賄、打點他的智財案件更二審承審法官，程交付100萬元和雞血石雕件給高去處理，但法院最終仍判程敗訴，憤而告發高明哲詐欺，高否認犯罪，台北地院今年3月依詐欺取財罪判高2年徒刑，台北地檢署今以高所為損害律師名譽或信用情節重大，依違反修正前律師法、律師倫理規範，將他移送律師懲戒委員會懲戒。

北檢認為，高蔑視國家司法權獨立公正運作，矇騙程其有不當影響司法人員的關係與能力，嚴重破壞國家司法公正形象，且戕害人民對司法公正的信賴，並使克盡職守承辦案件的司法人員努力成果形同白費，更使司法尊嚴蕩然無存，所為實不可取，除足以損害律師名譽或信用外，還違反公序良俗，更與在野法曹應善盡的操守背道而馳。

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檢方調查，高明哲於2019年向訴訟案件當事人程萬遠聲稱，可以打通承審其訴訟的智慧財產法院更二審的林姓受命法官，程萬遠信以為真，提供100萬元現金和一座雞血石雕件給高去關說林以求勝訴。

後來程仍被判敗訴，程認為被高明哲欺騙，向調查局告發高詐欺。北檢認定高沒有行賄或關說舉動，卻詐取程的資金和雞血石拒不歸還，將他起訴；高明哲不認罪，一審合議庭認定高有利用官司機會詐取財物的不法意圖，判刑2年。

高明哲先前曾捲入前最高法院法官蕭仰歸關說案，蕭的兒子蕭賢綸2008年在基隆市開車肇事逃逸，一審被判有罪並緩刑，蕭仰歸向承審二審的時任高院審判長高明哲關說，二審果真改判無罪，北檢事後依刑法「枉法裁判罪」起訴高明哲，但歷審都認定證據不足，去年7月判高無罪確定。行政處分上，公務人員懲戒委員會（懲戒法院前身）決議將高明哲降二級改敘，但高在2012年2月退休後，與前國安局長許惠祐合夥成立十方法律事務所，並擔任事務所主持律師。

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