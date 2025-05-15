騙不到變搶！高雄男「理智線斷」奪手機就跑 坐牢多22.5倍

林姓男子想騙手機又退縮，被賣家嗆聲後竟拿折疊刀直接搶走。折疊刀示意圖。（資料照，記者黃佳琳攝）

2025/05/15 10:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子上網買手機與賣家相約面交，本來打算騙到手機就落跑，但交易當天，約面交的便利商店人太多，他萌生退意，沒想到賣家竟追上來質問到底買不買，林男抓狂直接掏出摺疊刀割斷提袋、搶了手機逃離現場，被法官依強盜罪判刑7年6月。

判決指出，林姓男子2023年1月6日在網路交易平台向洪姓賣家購買「iPhone 14 pro max 512G紫色」，雙方相約在小港區某便利商店交易，林男到場拿到手機後，向賣家佯稱錢放在車上，轉身要回車上取錢，卻直接開車離開現場，留下一臉錯愕的賣家。

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11天後，林姓男子故技重施，又用同樣手法與謝姓賣家連絡，兩人相約在鳳山區某便利商店面交時，林男下車看到便利商店人潮眾多，於是萌生退意，他向謝男說手機價格太貴不想買，轉頭回車上準備離開，沒想到謝男竟追上來，口氣很差地問說為何不買，雙方吵起架來，林男掏出折疊刀，割斷裝手機的提袋後，抓著手機直接跳上車，叫同夥曾姓男子趕快離開，2人揚長而去，謝男追趕不及只好報警。

警方循線逮捕林、曾2人到案，但兩支被騙、被搶的手機已被2嫌轉賣朋分。

高雄地方法院審理時，林男坦承犯行，但辯稱本來只是想騙走謝男的手機，但他後悔不想騙的時候，謝男又追上來吵架，他一時理智線斷掉才會把手機搶走；法官認為，林、曾兩人面對經濟困境，本應循正當管道尋求協助或賺取財物，竟任意對賣家以詐欺取財、或持折疊刀以攜帶凶器強盜方式取得手機等財物，因此第一次騙手機依詐欺取財罪判刑4月、得易科罰金，第二次「騙變搶」部分則依強盜罪部分判刑7年6月，曾男也因幫助犯攜帶凶器強盜罪判3年8月，可上訴。

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