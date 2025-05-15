「台版柬埔寨案」虐死3人詐近4億 主嫌「藍道」杜承哲上訴仍判無期

台版柬埔寨案首腦「藍道」杜承哲）（中）。（資料照）

2025/05/15 10:25

〔記者楊國文／台北報導〕「台版柬埔寨」求職詐騙案涉拘行拘禁61人、3人遭凌虐慘死，犯罪不法近4億元，一審依私行拘禁致死等罪，重判首腦「藍道」杜承哲、3位重要成員薛隆廷、洪俊杰和王昱傑等4人均無期徒刑，杜4人上訴仍否認將3位被害死者私行拘禁致死罪嫌，一審判刑太重，亦請求和家屬和解，但家屬拒絕談和解，高等法院今判決杜承哲、薛隆廷、洪俊杰3人均無期徒刑、王昱傑26年，可上訴。

高院今上午宣判時，因杜承哲、洪俊杰不願出庭聆判，僅提訊薛隆廷、王昱傑出庭聽判；聆判後，王昱傑的律師指出，不服判決，將上訴三審，薛未回應。

請繼續往下閱讀...

本案源於綽號「藍道」的詐騙集團首腦杜承哲，2022年找來傅榆藺、陳樺韋等人組織「車隊」詐騙，透過網路以數萬元不等代價，誘使民眾提供帳戶，卻加以囚禁、凌虐，據調查，共有267人被詐騙，61人被拘禁，3名被害人遭凌虐慘死，詐騙金額達3億9342萬元，被稱為「台版柬埔寨案」。

案發後，杜承哲逃匿而行蹤不明，檢警先將傅榆藺、陳樺韋等29人查獲起訴、判刑，士林地檢署陸續將杜承哲、重要成員薛隆廷、洪俊杰和王昱傑等4人查獲到案，依私行拘禁致死等罪，第二波起訴杜承哲等4人。

士林地院審理認定，杜承哲涉發起犯罪組織、私行拘禁致死罪、非法使人施用3級毒品罪、詐欺取財罪等共329罪，薛隆廷、洪俊杰和王昱傑各犯下私行拘禁致死、詐欺等327罪，將杜等4人均重判無期徒刑。檢方和杜等4人均上訴高等法院審理。

高院開庭時，杜承哲辯稱並無私行拘禁致死的主觀犯意，也無致死故意，無法預見3位被害人致死的結果，對有罪判決全部上訴，希望和黃姓、林姓被害人家屬達成和解，另名被害人黃姓女子部份，已於一審和家屬和解，也已支付一半的和解金，一審判刑過重，表達和家屬和解意願。

另外，檢警首波查獲、起訴該集團核心成員綽號「S姐」的傅榆蘭、陳樺韋及幹部成員等29人，最高法院已將傅、陳2人判決無期徒刑定讞，另有10多人被判刑確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法