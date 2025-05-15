基隆狠父不願離婚爭吵不斷！酒後用枕頭活活悶死5歲兒子

基隆市警方獲報查出簡男行凶後，步行離開社區，循線於案發後2小時逮到簡男。（記者林嘉東翻攝）

2025/05/15 10:05

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〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市5歲男童遭父親持枕頭悶死案，警方獲報2個多小時逮到簡男，漏夜釐清他行兇動機；據指出，任職基隆市環保局機動隊的簡男昨天在家中喝酒，想到擔任銀行員的老婆吵要跟他離婚，昨天下午酒後把兒子叫到床上，竟涉嫌用枕頭壓住兒子口鼻，活活將兒子悶死，手段凶殘。

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警方調查，45歲簡姓男子6年前與妻子結縭後育有5歲大的兒子，簡男近來與妻子失和，經常吵架，轄區警方上個月接獲鄰居報案前往關心，協助簡妻聲請通常保護令，簡妻在等法院核發保護令期間，與簡男協議分居，並搬回基隆中山區娘家住；2人分居期間，小孩由簡妻照顧，並由簡男負責接送到娘家住。

簡妻昨晚9點下班發現，兒子還未接到娘家住處，才跑去簡男龍安街社區住處找人，赫見兒子躺在床上口鼻出血，已失去生命跡象，趕緊向119報案，消防員趕抵發現男童口鼻出血，趕緊送醫急救，半小時後仍宣告不治。

警方獲報今天凌晨0時許，在基隆市中正區抓到殺害兒子後在街頭閒晃的簡男；簡落網後坦承，他不想與妻子離婚，但妻子很堅持要跟他離婚；他心想兒子也是2人離婚的原因之一，昨天下午酒後越想越氣，2時許，憤而持枕頭在床上活活悶死親生兒子。

簡妻很疼愛兒子，家人知道兩人感情失和後，不斷苦勸簡男，與簡妻離婚，學會放下，未料還是發生憾事，簡妻在兒子遭先生殺害後，悲痛不已，無法言語。

檢方初步檢視男童遺體，並未發現身上有其他明顯外傷，與遭人凌虐跡象；至於男童口鼻流血，應是簡以枕頭悶死兒子時，撞及鼻樑造成出血。

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簡妻（右1）很愛兒子，常帶著兒子與家人到處旅遊。（記者林嘉東翻攝臉書）

狠心用枕頭悶死5歲兒子的簡男。（記者林嘉東翻攝臉書）

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