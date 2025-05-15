痛心！基隆男下毒手悶死5歲兒 妻返家崩潰

基隆市簡姓男子涉嫌殺害5歲親生兒子，行凶後步行離開住處，警方循線於案發後2小時逮到嫌犯。（記者林嘉東翻攝）

2025/05/15 09:21

相關新聞：基隆狠父不願離婚爭吵不斷！酒後用枕頭活活悶死5歲兒子

首次上稿 09:12

更新時間 09:21

請繼續往下閱讀...

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市45歲簡姓男子與太太感情不睦，涉嫌趁擔任銀行員的妻子上班後持枕頭悶死5歲大的親生兒子出氣；警方昨天（14日）深夜獲報，今天凌晨0時許當街逮捕騎車閒晃的簡男，全案朝殺人罪方向偵辦。

基隆市消防局昨（14日）晚間9時30分許獲報，基隆市仁愛區龍安街大型社區有5歲男童急需救援，警消趕抵現場發現男童臉部有血，趕緊送醫急救，10時許宣告不治，警方今天凌晨0時許循線在中正路騎車閒晃的簡男。

警方初步了解，簡男長期與妻子感情不睦，還曾被妻子報案求助指控家暴，警方上月才幫忙聲請保護令；未料，簡男昨天趁妻子上班不在家，下午2點多，涉嫌用枕頭悶死親生兒子後騎車在外閒晃，簡妻晚間9點返家，發現兒子躺在床上，臉部有流血等傷勢，崩潰痛哭，警方獲報火速循線追查，今天凌晨0時許逮到簡嫌。

初步了解，簡姓男子凌晨到案時相當冷靜，直接對員警坦承「是我殺的」，至於行凶起因，疑似簡姓男子與太太感情不睦，上月妻子才申請家暴保護令，夫妻目前分居，5歲男童與母親及外婆同住，偶爾會與父親同住，男童母親昨晚一直等不到簡姓男子送男童回去，電話又打不通，趕到簡男住處才發現臉上帶血的男童已氣絕，警方漏夜詢問釐清對親生幼子痛下毒手的原因。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法