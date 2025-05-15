人妻偷吃醫師還拍婚紗照 當不成醫師娘還慘遭休妻

張姓人妻看診時愛上醫師，在診所與旅館多次發生關係，甚至合拍婚紗照。（情境照）

2025/05/15 08:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓人妻看診時愛上醫師，雙方在診所與旅館多次發生關係，甚至合拍婚紗照，事後吵著要離婚，張女先生原本選擇隱忍，後來不爽要幫太太賠錢給醫師娘，憤而向新竹地院訴請休妻，法官判准。

97年結婚育有2子女的陳男說，孩子出生後夫妻即未同房，至今約分房9年，且妻子張女自101年起發生外遇情事，顯已違背婚姻與家庭忠誠義務，他顧念年幼子女選擇隱忍，然此事在心中已生芥蒂，夫妻相處無法回復過往恩愛，屢為金錢及生活瑣事發生爭執。

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他說張女亦曾多次要求離婚，夫妻除討論子女事宜，互動冷淡，且張女經常跟他索討生活開銷，他甚至須協助妻子賠償醫師小王配偶的精神慰撫金，使他承受精神上痛苦，實已身心俱疲，不願意再忍受這段婚姻關係，夫妻感情發生破綻起因於妻子外遇，至今無法修復，婚姻已生重大破綻而無回復希望，因此請求判准離婚。

張女則說自己無離婚意願，先生曾有暴力傾向，她只有在婚前驗傷過一次，婚後為照顧子女無暇前往製作筆錄，夫妻目前仍同住，假日也會一同用餐，她盡心盡力維繫家庭，打理先生生活，並未因經濟方面與先生發生爭執，先生訴請休妻並無理由。

法官認為，夫妻自未成年子女出生後即未同房，已多年沒有夫妻間親密互動，亦未單獨外出約會，顯見夫妻長期溝通及互動不良，未經營共同生活，實質上已無婚姻共同生活可言，判准陳男休妻。

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