性侵？約砲？病房竟成未成年砲房 法官調監視器曝真相

身心科病房廁所竟成少男少女砲房，監視器還原三度約砲真相。（情境照）

2025/05/15 08:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕未成年的身心科重症病房竟成少男少女的「砲房」？當年僅11歲小美住進身心科病房，聲稱遭15歲病友阿明三度帶到病房廁所性侵，家長憤而求償220萬元；法官調閱監視器，赫然發現這對少男少女根本是「約砲」，阿明雙親也反控小美奪走兒子「貞操」求償70萬元，最後新竹地院民事庭將雙方各打五十大板，各判賠25萬元，誰都沒輸贏。

11歲的小美因有身心症狀112年8月15日住院治療，三度遭年僅15歲的病友阿明在病房廁所内性侵，憤而對阿明與其父母求償共220萬元；阿明則稱，雙方係合意性交，且是小美主動要求要「嘿咻」的。

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經法官勘驗病房監視器影片結果，可見阿明曾問小美：「你看！之前不是說要在床上？蛤？爽過頭了嗎？」小美明確回答「有爽。不要再睡了。快點」等語，顯示原告不僅未曾表示不悅或拒絕，反而明確表達其感受係「有爽」，並催促阿明繼續當時的互動。

再者，當時病房內尚有「繃帶男」及「白衣男」，而小美先主動說「廁所」，其後「繃帶男」問：「廁所。我跟你？還你跟阿明？」小美回應「不要有繃帶男」，可見前往廁所之提議係始於小美，且係她主動表示排除「繃帶男」，而與阿明共同前往廁所。

而驗傷採證的婦產科醫生有問小美是否是「自願跟男生去廁所」，小美說「對」。

小美於警詢時稱，第一次阿明口頭約她，問要不要去廁所，她知道是要去「打砲」的意思，她原本不知道阿明病房在哪裡，阿明帶她去阿明的病房，一起走進廁所，阿明叫她自己脫褲子，她坐在馬桶上，後來「內射」。

法官認為3次廁所嘿咻行為係雙方合意，足以認定。

然而當時小美年僅11歲，法官判阿明雙親仍須連帶賠償25萬元。

至於阿明雙親也認為小美侵害15歲兒子的身體及貞操權、性自主決定之自由權，受有嚴重精神上痛苦，也向小美雙親求償70萬元，法官判准25萬元。

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