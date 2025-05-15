只因口角 新竹尖石原民獵槍一發打爆鄰居頭

黃男行兇的改造獵槍。（警方提供）

2025/05/15 06:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣尖石鄉男子黃世禮與鄰居徐男發生口角，竟持改造狩獵槍枝朝徐男頭部射擊，當場爆頭貫穿死亡，新竹地院依殺人罪判刑12年。

法官調查，黃世禮為山地原住民，106年2月間某日，以1萬2千元代價，購得由金屬擊發機構、木質槍托及已貫通之金屬槍管組合而成，擊發功能正常，可供擊發口徑0.27吋打釘槍用空包彈（作為發射動力），用以發射彈丸使用，具有殺傷力槍枝1支作為狩獵活動之用。

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去年4月12日凌晨1時37分許，黃世禮在徐男住處外，因與徐發生口角，竟仍偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活價值內涵，持槍朝徐頭部射擊，造成右額部單一貫穿性遠距離槍傷，導致顱腦損傷當場死亡。

黃世禮隨即攜帶槍枝返回住處，拆解後棄置於住處前草叢及圍牆邊。

法官審酌被告未尊重其自身之原住民傳統習慣文化，在供作生活工具使用範圍內妥適使用槍枝，竟僅因口角糾紛，即持槍枝朝被害人頭部射擊，致使被害人當場死亡，造成家屬突失至親無可彌補之傷痛，惡性重大，惟念其犯後坦承犯行，顯見其仍願意為自己之錯舉負擔刑責，並與家屬達成調解，展現補償懊悔之心，態度尚可，最後依殺人罪判刑12年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年。

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