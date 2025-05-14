5/14今彩539頭獎開3注！800萬獎落新北、桃園、高雄

5月14日開獎的第114000118期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

2025/05/14 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月14日）開獎的第114000118期今彩539頭獎開出3注，由新北市新莊區新樹路435號的「錢來運轉彩券行」、桃園市平鎮區南勢里南東路13號（1樓）的「金滿億彩券行」、高雄市湖內區保生路439之2號的「保利旺彩券行」開出。

第114000118期今彩539中獎號碼為「01、14、18、24、38」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共7022注中獎，每注可得300元；肆獎7萬9751注中獎，每注可得50元。

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第114000118期39樂合彩中獎號碼為「01、14、18、24、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共304注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3535注中獎，每注可得1125元。

第114000118期3星彩中獎號碼為「631」，壹獎共77注中獎，每注可得5000元。

第114000118期4星彩中獎號碼為「2320」，壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

5月14日今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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