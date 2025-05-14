女學生補習班考試遭襲胸摸私處 狼師當眾猥褻重判

補習班蘇姓老師在教室，對正在考試女學生，涉嫌上下其手，被橋頭地院重判。（資料照）

2025/05/14 20:50

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某補習班蘇姓老師，膽大妄為，竟對在教室考試的女學生，當眾涉嫌撫摸胸部、私處，無視其他學生在場，被橋頭地院依強制猥褻罪，從重判處徒刑6年。

檢方指出，被告蘇男為某補習班老師，被害人甲女則是學生班上學生。2022年7月至12月間，蘇男在教室，不顧甲女已退縮身軀表示拒絕，涉嫌強行揉捏其胸部，並來回撫摸大小腿內側及臀部等處。

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同年9月至12月間，又涉嫌強行撫摸甲女胸部，並將手伸入內褲撫摸私處。案經甲女家人訴請警方處理。

市警局婦幼隊辦案人員傳喚蘇男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌強制猥褻罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔蘇男則僅承認部分犯行。

法官開庭調查，由於甲女指證歷歷，另有她和同學、家人、補習班負責人等LINE和MESSENGER對話截圖、醫院書等證據，認定蘇男確有猥褻行為。

此外，審酌蘇男竟敢於可能存在監視設備補習班機構、甚至眾多學生一同在考試的教室，對甲女上下其手，明目張膽、肆無忌憚，及兩造達成賠償協議，分處有期徒刑4年8月和5年4月，併執行刑6年，仍可上訴。

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