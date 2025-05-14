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    首頁　>　社會

    高雄2車無號誌路口爭道1車翻覆 2駕駛雙雙挨罰

    高雄2車行經楠梓區無號誌路口爭道，白車當場翻覆過程驚險，警將各罰600元至1800元。（讀者提供）

    高雄2車行經楠梓區無號誌路口爭道，白車當場翻覆過程驚險，警將各罰600元至1800元。（讀者提供）

    2025/05/14 20:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市陳姓男子今駕駛黑車行經楠梓區高雄大學附近道路，與另名陳姓男子駕駛白車發生碰撞，白車當場翻覆驚險影片曝光，所幸雙方無人傷亡，不過警方認定雙方爭道行駛，行經無號誌路口未停車再開，各開罰600元至1800元。

    警方調查，陳姓男子（33歲）今駕駛1輛黑色休旅車，沿著楠梓區大學十一街北往南直行，適逢另名陳姓男子（34歲）駕駛白色轎車，沿著大學十六街東往西向直行。

    雙方於楠梓區大學十一街與大學十六街口發生碰撞，白車當場翻覆過程驚險，楠梓警方據報到場處理，對2名駕駛實施酒測，確認沒有飲酒情事，所幸雙方均無人傷亡。

    警方勘驗車禍現場，確認為無號誌路口，雙方車道地上均劃設「停」字標線，雙方均應停車再開、互為停讓，並無幹、支道之分，初步認定肇事原因為行經無號誌路口，未依標字指示停車再開，後續由交通大隊進一步判定。

    警方初步認定雙方均有肇事責任，汽車駕駛人爭道行駛，違反道路交通管理處罰條例45條1項18款，行經設有停車再開標誌、停標字交岔路口，不依規定停讓，將各開罰600元至1800元。

    高雄2車行經楠梓區無號誌路口爭道，白車當場翻覆過程驚險，警將各罰600元至1800元。（讀者提供）

    高雄2車行經楠梓區無號誌路口爭道，白車當場翻覆過程驚險，警將各罰600元至1800元。（讀者提供）

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