中檢拍賣詐團Richard Mille鑽錶、虛幣 共拍得8993萬創紀錄

中檢查扣詐團所得進行變價拍賣，Richard Mille鑽錶以3900萬天價標出。（記者陳建志攝）

2025/05/14 20:19

〔記者陳建志／台中報導〕台籍廖姓女子為首的詐騙集團詐騙美籍人士，購買市價超過3千萬的Richard Mille 粉色鑲鑽腕錶、鑽石等為贓款洗錢，中檢今天委託行政執行署台中分署拍賣，其中鑽錶以天價的3900萬拍出，除鑽石流標，其餘都順利賣出，共拍得8993萬7000元，創下單一拍賣會最高紀錄。

台中地檢署檢察官張富鈞指揮刑事警察局國際刑警科與美國國土安全調查署合作，破獲以台籍廖姓女子為首的詐騙集團，詐騙美籍人士得款約1.7億，並購買市價超過3千萬的Richard Mille 粉色鑲鑽腕錶、鑽石、比特幣、泰達幣、Lexus RX350H油電動力混合車洗錢。

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台中地檢署表示，此案共查扣Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕錶1只、5.58公克鑽戒1只、比特幣4顆、泰達幣122萬顆、波場幣254顆、Lexus RX350h汽車一輛，新台幣現金30萬元、扣押涉案銀行帳戶餘額1162萬元，今天查扣的相關物品，由行政執行署台中分署進行拍賣。

今天先拍賣其中4顆比特幣，吸引不少買家競標，最後分別以308萬、313萬、315萬、321萬元標出，鑽石則是流標。

接著是最受矚目，全球限量的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕錶，起標價就破千萬，並一路加碼向上喊價，最後僅剩2人競標，一名手拿15號牌子，頭戴鴨舌帽、戴眼鏡、黑色口罩的年輕神祕男子，身上穿著上萬元的鞋子，手上也帶著一支同廠牌Richard Mille名錶，最後喊價3900萬得標，創下台中分署單一物品最高拍賣價。

接著又拍賣122萬顆泰達幣，為了讓幣圈大戶、小資族及想要第一次入手加密貨幣的民眾都能投標，共分成27標，最後全數標出。活動最後變價拍賣的，則是LEXUS RX350H油電混合動力休旅車，車齡不到1年，行駛里程數僅6400多公里，最後也以230萬拍出，整場拍賣會共拍得8993萬7000元，創下單一拍賣會最高紀錄。

中檢查扣詐團所得進行變價拍賣，LEXUS RX350H油電混合車以230萬拍出。（記者陳建志攝）

中檢查扣詐騙集團所得，委託行政執行署台中分署進行變價拍賣，吸引上百人到場搶標。（記者陳建志攝）

中檢查扣詐騙集團所得，委託行政執行署台中分署進行變價拍賣。（記者陳建志攝）

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