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    大法庭裁定詐騙犯繳回報酬可減刑 法務部：遺憾、啟動修法

    法務部表示，對於大法庭裁定結果深感遺憾，將儘速啟動修法作業。（資料照）

    法務部表示，對於大法庭裁定結果深感遺憾，將儘速啟動修法作業。（資料照）

    2025/05/14 20:00

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    最高法院大法庭：詐騙犯自白認罪並主動繳回酬勞即可減刑

    〔記者王定傳／台北報導〕去年7月三讀通過並施行的「詐欺犯罪危害防制條例」明定，詐欺犯自白，若有犯罪所得而自動繳交者，減輕其刑，法界爭論「犯罪所得」究竟是實際所獲報酬，還是被害人被詐騙的金額？最高法院刑事大法庭今天做成統一法律見解，裁定詐欺犯自白，並主動繳回個人實際所獲報酬，即應減輕其刑；對此，法務部表示，對於大法庭裁定結果深感遺憾，將儘速啟動修法作業。

    法務部指出，最高檢於刑事大法庭言詞辯論時，已堅定表達詐防條例第47條減輕其刑規定，應採「填補被害人所受損害」見解，且該條例第47條立法意旨，此應繳還犯罪所得的範圍，應以被告向被害人所取得的財物或財產上利益，非指被告因詐欺犯罪而實際取得的個人所得，法務部對大法庭裁定結果深感遺憾。

    法務部表示，依最高法院刑事大法庭見解，無異使減刑規定的適用，完全繫於被告個人片面供述，而罔顧被害人實際受騙的金額是否獲得填補，此等法律適用結果，背離立法最初減刑的規範意旨，法務部將啟動修法作業，以符合罪刑相當原則。

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