台美合作偵破跨國詐團 拍賣犯罪資產8993萬元入袋

台中地檢署今日舉辦記者會，政務委員林明昕（左六）、法務部長鄭銘謙（左五）、高檢署檢察長張斗輝（左四）等人均與會。 （高檢署提供）

2025/05/14 19:26

〔記者王定傳／台北報導〕台中地檢署指揮刑事警察局國際刑警科與美國國土安全調查署合作，破獲以台籍廖姓女子（36歲）為首的跨國詐騙洗錢集團，該詐團以假投資獲利為手段，共詐得美金532萬餘元（依約1億7052萬餘元）；高檢署、警政署及中檢今舉辦記者會暨「扣押物變價拍賣會」，拍賣犯罪資產Richard Mille精品錶等物，一共拍得8993萬餘元，未來將拍賣所得依法返還給被害人。

這場記者會在中檢舉行，行政院長卓榮泰指派政務委員林明昕代表出席並親自主持，美國國土安全調查署（HSI）駐台辦公室聯絡官主任盛偉安（Brian Sherota）、法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、最高檢察署檢察官涂達人、行政執行署長繆卓然、台中地檢署檢察長張介欽、刑事局副局長蕭欽杰等人均與會。

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林明昕致詞時強調「深化跨境合作」和「加強被害保護」的重要性，他說，本件透過台美司法互助，成功逮捕跨境洗錢集團首腦，並積極追查犯罪所得，查扣價值數千萬元的限量名錶、鑽戒、虛擬貨幣及名車等物，成果證明台美雙方在堅實的信任基礎上相互支援，未來也會有更多合作機會，共同打擊跨境詐欺犯罪。

檢警調查，該詐團自2023年起，以感情交友詐騙（俗稱殺豬盤、浪漫騙局）方式，取得3名美國公民信任後，佯以假投資獲利為詐術手段，共詐得美金532萬餘元（依約1億7052萬餘元），並指派在美國的公民擔任車手提領贓款；去年廖女持偽造證件入境美國被逮，美國國土安全調查署獲知後遂與我國警方合作。

刑事局報請中檢偵辦，檢警今年1月在廖女入境時予以拘提，並扣得所有犯罪資產Richard Mille精品錶1只、鑽石1只、比特幣4顆、泰達幣122萬顆、存款1162萬元等物。

張斗輝獲知此案後，多次邀請法務部國際及兩岸法律司、中檢、刑事局等機關或單位，召開跨部會合作及案件偵辦研商會議，協助後續與美方國際合作取證、科技偵辦、罪贓返還及填補被害人所受損害等事宜。

高檢署表示，本件是「打詐綱領2.0」於今年施行後，首件體現落實「深化跨境合作」的懲詐策略，透過「台美刑事司法互助協定」情資交換、取證，並透過卷證分析、行動蒐證、科技偵查，陸續搜索、拘提、羈押等強制處分，即時查扣犯罪資產並予以變價，填補被害人所受損害，對涉案詐團核心份子，並予以從重求刑，彰顯我國政府與國際社會共同打擊電信詐欺的決心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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