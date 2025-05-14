台中南屯大墩十街住宅大樓火警 雲梯車救出受困3人

大墩十街住宅大樓冒出火煙。（讀者提供）

2025/05/14 20:14

首次上稿 19:43

更新時間 20:14

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區大墩十街與大英街口住宅大樓今天傍晚冒出火煙，火場為9樓建物，消防局動用雲梯車，分別在8、9樓救出3名住戶，民眾幸未受傷。

請繼續往下閱讀...

台中市消防局說，傍晚6點4分左右獲報火警，派遣南屯、中港、黎明及中區分隊共12車、19人趕往搶救，雲梯車升到8樓窗台救出18歲男住戶，繼續於9樓救出48歲女性及頂樓35歲女性受困住戶

火警發生在下班塞車時段，台中市第四警分局啟動交通快打警力，管制、疏導周邊向上路、大光街及大墩路交通，協助搶救父子在內3名住戶。

附近鄰居說，大樓頂樓冒出濃濃黑煙，大英街及大墩10街口消防車到達在拉水線，隔壁大墩路戴奧辛味道重，可能有燒到塑膠環保局要來測一下。

消防局指出，火勢於傍晚6點24分撲滅，受困民眾意識清楚、並未受傷，送往惠中林新醫院觀查休息。至於起火原因疑似客廳電視櫃燃燒20平方公尺，確切原因仍待火調人員調查釐清。

消防局動用雲梯車救出3名受困住戶。（讀者提供）

台中市第四警分局員警在向上路疏導交通。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法