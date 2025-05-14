天九牌賭場藏社區大樓！賭客走後門避管理室 警甕中捉鱉逮32人

高雄警方破獲天九牌職業賭場藏身楠梓區一棟舊社區大樓，甕中捉鱉逮獲負責人及賭客共32人。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

2025/05/14 19:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方破獲天九牌職業賭場藏身楠梓區一棟舊社區大樓，賭客進出為掩人耳目，改走後門避開管理室，再以磁扣掃描搭電梯，直接上到11樓民宅賭博，警方今強勢破門入內，甕中捉鱉逮32人，警訊後將林姓負責人等3人依賭博罪嫌移送法辦，陳姓賭客等29人依社維法裁罰。

高市警局靖紀小組和楠梓警分局接獲線報，職業賭場藏身楠梓區旗楠路1棟舊大樓，經警方多方探訪後，確認情資無誤，今天見時機成熟，持搜索票直搗大樓11樓，強勢破門進入賭場，喝令賭客通通蹲下。

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一行人見警屋內逃竄，但因身居高樓11樓，不敢冒然往下跳，只能乖乖就逮，警方當場甕中捉鱉逮32人，破獲天九牌職業賭場。

警方查獲賭場負責人林姓男子（53歲）、2名把風人員石姓男子（58歲）及王姓男子（50歲），以及賭客陳姓男子（75歲）等29人，查扣賭資15萬2千元、抽頭金6千元及骨質天九牌賭具等證物。

警方調查，職業賭場藏身社區大樓，多達300至400戶數，賭客分開進出大樓，混在人群中，容易掩人耳目，且刻意避開管理室，改走後門進入大樓，再以磁扣掃描搭電梯，直接上到11樓民宅，避開大樓管理員視線，連住戶也渾然不知賭場藏身大樓。

此外，賭客年紀大多是中年人，平均年齡大約50歲，有油漆工、海產店員工等，年紀最大是陳姓男子75歲，賭客不只來自高雄各地，還有遠從台南前來，堪稱是賭性堅強。

據了解，林男等32人到案均坦承犯行，警訊後將林姓負責人等3人依賭博罪嫌移送法辦，陳姓賭客等29人依違反社會秩序維護法裁罰。

高雄警方破獲天九牌職業賭場藏身楠梓區一棟舊社區大樓，甕中捉鱉逮獲負責人及賭客共32人。（讀者提供）

警方現場查扣賭資15萬2千元、抽頭金6千元及骨質天九牌賭具等證物。（讀者提供）

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