剴剴案保母重判 割喉案父嘆殺兒凶手輕判恐怖：未滿18歲可隨便殺人？

剴剴案保母姊妹重判，新北市國中校園割喉案被害人楊生父親指出，反觀兒子死得冤枉，2名凶嫌輕判。圖為楊生告別式，親友放飛氣球傳達思念。（資料照，記者黃子暘攝）

2025/05/14 20:03

〔記者黃子暘／新北報導〕保母姊妹虐死男童剴剴，一人判無期徒刑、一人18年有期徒刑。新北市國中校園割喉案被害人楊生父親指出，反觀兒子死得冤枉，凶嫌郭姓少年才判刑9年、教唆殺人的林姓少女才判8年，完全沒有公平正義可言，未來相關案件若將以兒子一案為判例斟酌刑期，「那是一件很恐怖的事」，等同於告訴曝險少年「只要未滿18歲，就可以隨便殺人，反正3年以後就可以申請假釋出獄，然後紀錄又可以塗銷」。

楊父說，見到剴剴案保母被重判，反觀兒子一案毫無公平正義可言，郭男、林女罪證確鑿卻只判9年、8年，「之後讀3年書就可申請假釋出來再領良民證」，他認為一審法官應是擔心2人到成人監獄，因此找一堆理由來替2人減刑，完全漠視被害者同為少年，更不顧家屬傷痛，「強行輾壓公平正義讓公平正義沉寂」。

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楊父認為，兒子的案件可能在未來變成判例，這極為恐怖，「等於我們的法官在告訴這些曝險少年『以後只要未滿18歲，就可以隨便殺人，反正3年以後就可以申請假釋出獄，然後紀錄又可以塗銷！』這是我們想看到的後果嗎？」

楊父指出，針對剴剴案，市長侯友宜發聲「我們絕不允許傷害孩子 ，傷害了孩子就要按照法律從重來究責」，總統賴清德曾說這起割喉案凸顯校園霸凌問題、該改善處皆應盡力改善，杜絕類似遺憾重演，相信賴清德、侯友宜與社會大眾都希望割喉案上訴後，高等法院能給他的兒子一個公平的審判，希望大眾為他的兒子集氣。

「不要再讓凶手只讀3年書申請假釋後就可以來找我們家屬報復」，楊父說，他的兒子冤屈無處可申訴，家屬還要擔心隨時被追殺，懇請高院法官聽見家屬卑微懇求，讓家屬免於恐懼，讓他的兒子得到應有的公平正義。

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