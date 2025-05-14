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    彰縣警局破案績效7大獎項員林分局狂掃4冠、團體組跨季3連霸

    彰化縣警局今天頒發破案績效7大獎項，員林分局狂掃4冠，其中團體組3連霸，分局長吳詠傑（右）代表受獎。（圖由警方提供）

    彰化縣警局今天頒發破案績效7大獎項，員林分局狂掃4冠，其中團體組3連霸，分局長吳詠傑（右）代表受獎。（圖由警方提供）

    2025/05/14 17:39

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局今天（14日）頒發今年第1季偵查犯罪績效評核績優單位與個人獎，7大組獎項中，員林警分局一口氣狂掃4項冠軍，獲頒發豐厚的獎勵金與獎狀，且還是團體組跨季3連霸，林厝派出所也獲甲種派出所3連霸，堪稱最大贏家。員林分局長吳詠傑說，他們將繼續超越自我，為地方民眾打造更優質的居住環境。

    彰化縣警局副局長陳銘欽今天利用局務會報頒發7大組獎項，其中，分局團體組由員林分局獲得第1名，分局長吳詠傑代表受獎；偵查隊團體甲組由溪湖分局偵查隊獲得第1名，偵查隊長李旺興代表受獎；偵查隊團體乙組由刑警大隊偵二隊獲得第1名；甲種分駐（派出）所組第1名由員林分局林厝派出所獲得第1名；乙種分駐（派出）所組第1名由員林分局大村分駐所獲得第1名；丙種分駐（派出）所組第1名由芳苑分局竹塘分駐所獲得第1名；偵查隊個人組績優人員，由員林分局偵查佐蘇冠丞獲得第1名。

    特別的是，在這7大組獎項中，員林分局就狂掃4項冠軍，員林分局從分局長吳詠傑到基層派出所長先後上台接受警友會理事長許叙銘頒獎，堪稱最大贏家。員林分局偵防績效評核，去年第3季、第4季均榮獲分局團體組第1名，此次再度榮獲今年第1季第1名，3連霸實屬不易。此外，員林分局林厝派出所也獲得甲種派出所跨季第1名3連霸殊榮。

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